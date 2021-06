Pagar mais por pacotes de sem fidelização? Portugueses dizem Não!

A questão é pertinente e a resposta é, aparentemente, óbvia. Um estudo da Marktest encomendado pela Apritel, revela que a maioria dos consumidores “não está disponível a pagar mais” para ter serviços sem fidelização.

Mas há mais conclusões interessantes deste estudo.

O estudo foi desenvolvido pela Marktest entre 01 e 29 de março deste ano e contou com uma amostra de 2.015 entrevistas. De acordo com os resultados, apenas 24% dos inquiridos diz estar disposto a pagar um valor extra (preço de instalação/ativação e/ou acréscimo à mensalidade) para eliminar o período de fidelização associado ao pacote de serviços” e essa percentagem “reduz-se para 17% quando a questão se refere a reduzir o período de fidelização”.

Quando questionados sobre se estariam disponíveis para renovar/prolongar o período de fidelização se lhe forem oferecidas melhores condições de serviço e/ou descontos, “dois em cada três inquiridos respondem que sim”.

Grande parte (80%) dos inquiridos “consideram, ainda, que o pacote de comunicações que atualmente têm corresponde ao que procuravam”. De acordo com o estudo, 94% dos inquiridos tem um contrato de telecomunicações com um período de fidelização associado.

A secretário-geral da Apritel, Pedro Mota Soares, refere que…

Os consumidores não encaram as fidelizações como um entrave à mudança, nem estas constituem um fator de desconforto nem um desvirtuar da concorrência no mercado [e] fica patente que as pessoas sabem qual é o seu período de fidelização e procuram, acima de tudo, ter a melhor solução para as suas necessidades de comunicações eletrónicas, com o pacote de serviços a ser a solução com maior valor acrescentado