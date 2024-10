Neon Blood já tem data de lançamento oficial

Em Fevereiro viemos apresentar-vos Neon Blood, um policial futurista com bastante potencial. Recentemente, recebeu a sua data de lançamento.

Neon Blood, desenvolvido pelos ChaoticBrain Studios, é uma aventura gráfica 2.5D que decorre em ambientes 3D, que se passa num cenário futurista e numa sociedade despedaçada.

Trata-se de um RPG (combates tradicionais por turnos) cuja temática aborda a questão da luta pela desigualdade social e que pisca o olho a todos os fãs em ambientes futuristas e distópicos.

Encontramo-nos no ano 2053! Após uma brutal guerra global, a humanidade encontra-se reduzida a apenas uma única megacidade: Viridis.

Na realidade essa metrópole consiste em duas cidades, a luxuosa e rica Bright City e a distópica Blind City.

Controlamos Axel McCoin, um detetive de Blind City que, motivado pelos seus próprios ideais se vai revelar como um herói para Viridis. Axel revolta-se contra as injustiças causadas pela separação social entre as duas cidades e respetivas desigualdades sociais existentes na sociedade em geral, tornando-se dessa forma num verdadeiro símbolo da revolução.

No decorrer da sua aventura, Axel irá encontrar poderosos aliados que o irão ajudar a atingir o seu objetivo. No entanto, muitas serão as barreiras que se lhe irão deparar e irá também arranjar inimigos desafiantes, como Ruby Emerald, que fará tudo para que os planos de Axel fracassem.

Neon Blood promete uma aventura fascinante ao ritmo de uma banda sonora composta pelos Wild Cat Records.

Neon Blood será lançado globalmente para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC a 26 de novembro deste ano. No mesmo dia, será lançado também uma edição física para PlayStation 5 e Nintendo Switch.