Circular na estrada vai ficar mais caro: portagens deverão aumentar 2% em 2025

Em Portugal, as portagens deverão sofrer um aumento de 2% no próximo ano, devido à subida da inflação.

Segundo as estimativas mais recentes da inflação divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), as portagens deverão sofrer um aumento de cerca de 2% no próximo ano.

Esta atualização prevista para 2025 baseia-se na inflação homóloga sem habitação de outubro, juntando a compensação às concessionárias de autoestradas, tal como tem sido o procedimento habitual para o cálculo da atualização anual das portagens.

Em setembro, a taxa de inflação subiu apara 2,1% e a tendência para os próximos meses é de que continue a aumentar. Assim sendo, as portagens deverão aumentar 2% em 2025, acrescidas de uma compensação de 0,1% para as concessionárias.

De acordo com Tiago Alexandre Correia, economista do BPI, ao Jornal de Negócios, desde maio de 2023, a "inflação global é superior à inflação global excluindo habitação, mas com diferenciais muito pequenos (em média, 0,18% acima)".

Conforme partilhou, "a nossa previsão atual para a inflação global homóloga em outubro é de 2,3% (e média de 2,2%)", pelo que "a inflação global excluindo habitação deverá situar-se muito próxima dos 2%".

De recordar que, a partir de 1 de janeiro de 2025, prevê-se a abolição do pagamento das antigas SCUT, em algumas das principais autoestradas do país - nomeadamente A4 (Transmontana e Túnel do Marão), A13 e A13-1 (Pinhal Interior), A22 (Algarve), A23 (Beira Interior), A24 (Interior Norte), A25 (Beiras Litoral e Alta) e A28 (Minho nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque) -, que passarão a ter custo zero para os utilizadores.