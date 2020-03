Need for Speed Heat recebe reforços em Março

No final do ano passado tivemos a oportunidade de experimentar Need For Speed Heat, o lançamento que, de certa forma, marcou o renascimento da série.

Este mês de março, Heat irá receber novidades.

Need for Speed é (ainda) uma série de culto para os apaixonados por jogos de velocidade e perseguições diabólicas sobre 4 rodas. Graças a sucessivos lançamentos bem conseguidos e bastante criticados pela comunidade, o lançamento de Heat no final do ano passado veio atiçar um pouco a chama da série.

E em boa altura o fez. Heat é um bom jogo, conforme podem ver pela nossa análise. “Heat é um bom jogo que merece uma nova oportunidade” foi o que Ricardo Correia referiu após experimentar o jogo.

A questão que se coloca é: “Estás pronto para trazer o caos às ruas?”

Novidades chegam a Heat já este mês

Need for Speed Heat irá então incluir novidades no jogo através do Black Market Delivery. Esta atualização de carros inclui assim uma opção gratuita e paga que agrega novos carros, desafios, roupas de personagens, artigos de personalização e acessórios. Abaixo pode ver então a lista com as novidades:

Grátis – Aston Martin DB11 Volante (2018) Configuração narrativa com VO

6x Conjunto de desafios para completar (3-5 horas de jogo) apresentando tanto conteúdo reciclado (atividades) como novo (eventos novos exclusivos)

Roupas de personagens

Artigos de personalização

Acessórios

4.99€ – McLaren F1 (1993) Configuração narrativa com VO

6x Conjunto de desafios para que o jogador complete (3-5 horas de jogo) apresentando tanto conteúdo reciclado (atividades) como novo (eventos novos exclusivos)

Roupas de personagens

Artigos de personalização

Acessórios

Durante o Black Market Delivery, os jogadores irão encontrar-se com Raziel, um concessionário subterrâneo que importa dois tipos de automóveis. Além de variantes de automóveis já existentes disponíveis de forma gratuita, também trata de carros novos disponíveis para comprar com dinheiro real.

O jogador que queira colocar-se ao volante destas importações, terá apenas de se dirigir a Port Murphy e recolher um contentor de envio. Dessa forma, isso irá abrir uma pequena narrativa vinculada ao carro onde Raziel irá pedir aos jogadores alguns favores para receber uma recompensa.

O completar destes desafios permitirá conquistar peças de personalização, roupas de personagens e efeitos que se adaptem ao tema do carro. Ao longo da viagem, os jogadores irão também descobrir novos eventos que poderão ser reproduzidos logo que se complete o desafio do Black Market.

Um jogo que tem vindo a ser melhorado

Entretanto, desde o seu lançamento no ano passado, Need for Speed Heat também recebeu várias melhorias, tendo no passado mês de janeiro recebido uma atualização que deu aos jogadores a possibilidade de ligarem o seu próprio volante, uma função de roda de chat e uma opção paga (Keys to the Map) para revelar instantaneamente lugares no mapa de jogo, que inclui coleções, atividades, e estações de serviço.

Pelos vistos, a Electronic Arts continua a apostar em Need for Speed Heat. E vocês?

Need for Speed Heat