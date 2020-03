Depois dos topo e média gama Android, hoje deixamos os 10 equipamentos da linha mobile Apple com a melhor performance de fevereiro, de acordo com o AnTuTu Benchmark.

A performance é um dos pontos-chave que ajuda a decidir qual o smartphone ou tablets a escolher na altura da compra.

Ontem falámos dos 10 smartphones Android topo de gama, e também média gama, com a melhor performance de fevereiro. O TOP 10 resultou da classificação feita a diversos equipamentos, pela AnTuTu Benchmark, que analisa várias características dos smartphones, fazendo comparativos entre dispositivos.

Hoje vamos falar dos melhores dispositivos da linha mobile Apple, em termos de desempenho.

Os 10 equipamentos com a melhor performance de fevereiro de 2020

De acordo com o AnTuTu Benchmark, uma análise geral aos smartphones e tablets da Apple originou a seguinte lista dos 10 melhores ao nível de performance, respeitante ao período de fevereiro. Assim, o dispositivo com iOS/iPadOS que apresenta os melhores resultados na performance é o iPad Pro 3 de 12,9 polegadas.

Relembramos que o valor deste equipamento, na loja da Apple, é desde 1129 €.

Seguindo na lista, surge também o iPad Pro mas de 11 polegadas, tendo um valor a partir dos 909 €.

Em terceiro lugar, com uma classificação muito mais inferior do que estes iPads, ficou o iPhone 11 Pro Max, que custa desde 1279 €, seguido do iPhone 11 Pro, no valor de 1179 €.

Já o iPhone 11 ocupa o quinto lugar da lista, e encontra-se à venda desde 829 €.

Em sexto lugar está o iPad Air 3, que custa desde 579 €, e o sétimo equipamento com a melhor performance e fevereiro é o iPad mini 5, à venda a partir de 469 €.

O iPhone XS encontra-se no oitavo lugar, seguido do iPhone XS Max, ambos já sem venda disponível na loja da Apple.

Em último lugar encontra-se o iPhone XR, que ainda pode comprar desde 739 €.

