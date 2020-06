Multiplayer split-screen regressa em F1 2020

Graças à pandemia Covid que ainda grassa pelo planeta, a época de Fórmula 1, tal como muitas outras modalidades desportivas, sofreu alterações incisivas.

No entanto, no mundo digital, está tudo preparado para o arranque da temporada com F1 2020.

O Covid veio definitivamente modificar a época de Fórmula 1 deste ano. Devido à pandemia foi confirmado o cancelamento de mais três corridas desta temporada: Azerbaijão, Singapura e Japão. Uma nota particular para o cancelamento do GP do Japão que, pela primeira vez desde 1987 não se vai realizar.

O campeonato terá então inicio agendado para a Áustria no próximo dia 5 de julho, e já se sabe também que não irão haver celebrações no pódio (assim como não vão haver espetadores nas bancadas).

Multijogador local em Split Screen

Entretanto, a Codemasters prepara-se para o “seu arranque de temporada” com F1 2020, e o jogo, tal como pudemos ver aqui, apresenta muitas novidades.

Uma das principais novidades é a inclusão do modo multijogador local, em Split Screen. Na realidade trata-se de um regresso, pois o Split Screen já tinha marcado presença em jogos F1 na geração anterior de consolas. Acredito que será uma inclusão bastante bem-vinda, permitindo uma maior competitividade na mesma sala/quarto.

MyTeam

Outra das principais novidades será um modo MyTeam. Trata-se de um modo de management, uma espécie de Formula 1 Manager que coloca o jogador no controlo total e mais minucioso de uma squadria de Fórmula 1.

Neste modo o jogador começa por criar o seu piloto virtual, assim como a marca e cores que a sua equipa irá apresentar. Após a personalização do seu piloto e squadria, então começam os negócios, com a escolha de um sponsor.

De seguida e ainda antes da apresentação do carro, o jogador terá um primeiro encontro com a comunicação social. Esta entrevista é, no entanto, mais importante que parece, pois, é com base nas respostas do jogador que o carro será mais forte ou menos potente em pista. Convém, portanto, responder com ponderação.

Como podem ver, as responsabilidades do jogador são abrangentes, pois terão de saber gerir uma equipa completa, desde os pilotos, ao staff e equipas de research.

Por outro lado, terão de conseguir garantir competitividade dentro da pista, quando saltarem para dentro do cockpit, nos diferentes Grandes Prémios.

Por fim, também a questão monetária terá uma grande importância, obrigando o jogador a saber gerir o equilíbrio entre as receitas (de sponsors e merchandising, por exemplo) e as despesas (salários, investimentos, aquisições).

O jogador terá de pensar de forma estratégica no modo MyTea e no qual as decisões táticas terão de ser ponderadas. Por exemplo, o jogador pode apostar tudo num dos dois pilotos e num carro veloz, descurando assim o segundo piloto e opções de gestão de staff e research.

Outras novidades de F1 2020, passam pela inclusão de novas pistas como Zandvoort e Hanoi ou pela opção de personalizar a duração de uma época. Esta última opção, permitirá a quem tenha menos disponibilidade de tempo, o completar de uma época com menor dispêndio de tempo.

Também a inclusão dos carros de Fórmula 2 de 2019 no jogo inicial será uma boa notícia, enquanto que os bólides da temporada de 2020 serão recebidos mais adiante na época sob a forma de um update.

De resto, o jogo terá todas as pistas do campeonato, assim como todas as equipas em competição, incluindo a recém-chegada AlphaTauri (e os seus pilotos, Daniil Kvyat e Pierre Gasly).

F1 2020 Deluxe Schumacher Edition

De referir ainda que vai ser disponibilizada ainda uma edição especial (Deluxe Schumacher Edition) de F1 2020, em homenagem ao piloto alemão.

Esta edição especial terá, além do jogo completo, o piloto alemão em modo virtual, diversos items celebrativos de Schumacher e 4 bólides icónicos pilotados pelo piloto alemão:

1991: Jordan 191

1994: Benetton B194

1995: Benetton B195

2000: Ferrari F1-2000

10 de julho é quando F1 2020 será lançado para Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

F1 2020