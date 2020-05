F1 2020: máximas rotações em 2020

Tal como aqui já tínhamos indicado, 2020 não vai ser exceção e a série de Fórmula 1 da Codemasters vai regressar com F1 2020.

Entre as novidades, surgem algumas pistas novas assim como o regresso dos bólides clássicos que marcaram a história da modalidade.

Apesar deste ano estar a decorrer de forma altamente invulgar, devido ao Covid, a máquina de jogos não pára e neste caso em particular, a Codemasters não cede terreno com a sua série de Fórmula 1.

Como indicámos aqui a edição deste ano, F1 2020 encontra-se já a fazer a volta de aquecimento para regressar em força este ano.

Modo Carreira e MyTeam

Seguindo a tradição criada pelos dois jogos anteriores da série, F1 2020 deverá fazer regressar o seu modo offline mais desejado: modo Carreira.

Entretanto, também foi revelado um modo MyTeam que poderá vir-se a tornar bastante mais completo naquilo que é a gestão de uma squadria de Fórmula 1. Neste modo o jogador pode construir a equipa dos seus sonhos, começando com a inevitável personalização do seu piloto virtual.

Todas as principais opções de uma equipa moderna de F1 serão da responsabilidade do jogador. Desde a escolha do sponsor que permitirá os incentivos financeiros necessários, ao assinar de um contrato com um fornecedor para o motor do seu bólide são exemplos.

Até a contratação de um colega de equipa passará pelas nossas mãos, assim como outras questões mais logísticas como, por exemplo, a construção de infraestruturas de apoio. Não será um Formula One Manager certamente, mas para lá começa a caminhar.

Uma das novidades do ano passado a Fórmula 2, também está de regresso, mas com um pormenor. Pelo que nos foi comunicado, a versão incluída no jogo corresponde à época de 2019 (e respetivos rosters), pelo que a Codemasters já revelou que a época e 2020 será disponibilizada mais tarde sob a forma de um update gratuito.

Clássicos de outras corridas

Conforme também tem sido rotina nos jogos F1 da Codemasters, a edição de 2020 vai apresentar algumas das máquinas mais valiosas no passado da modalidade.

Entre os 16 carros já conhecidos encontram-se:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 Williams FW25

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4/5B

1988 McLaren MP4/4

As pistas

Entre as pistas já apresentadas pela Codemasters, destaque para o regresso da pista holandesa de Zandvoort.

O circuito de 4,3 km vai regressar este ano, após mais de 30 anos de ausência ao campeonato mundial de Fórmula 1 e é um circuito altamente técnico com variações de altimetria, curvas com pouca visibilidade entre outros fatores de dificuldade que não deixarão os pilotos “descansar”.

Vejam de seguida o circuito Zandvoort que iremos encontrar em F1 2020:

Entretanto, também outros circuitos já foram revelados e tiveram direito aos seus próprios trailer. Deixamos-vos com os circuitos do Mónaco e de Barcelona:

F1 2020 será lançado a 10 de julho para PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Todos os jogadores que adquirirem a edição especial “Michael Schumacher Deluxe Edition” terão acesso a conteúdo exclusivo e a um acesso ao jogo, 3 dias antes.

F1 2020