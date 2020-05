Apple domina o mercado dos wearables, ou “vestíveis”, no primeiro trimestre de 2020

A Apple tem conseguido colocar no mercado equipamentos e serviços por forma a ter trimestres estáveis e sempre lucrativos. Obviamente, a pandemia vai deixar marcas, mas não será só na Apple, todas as empresas serão tocadas por um acontecimento trágico para a humanidade. Contudo, depois de a empresa de Cupertino ter registado um número muito positivo nas vendas do primeiro trimestre, chegam agora os números do mercado dos “vestíveis” ou wearables.

Há marcas que estão a dominar esta área, com a Apple na primeira posição, quem estará no pódio deste mercado?

Mercado dos vestíveis está cada vez mais forte

Segundo a IDC, empresa dedicada à análise de mercado, no primeiro trimestre de 2020, foram colocados no mercado 72,6 milhões de dispositivos eletrónicos “vestíveis”, em todo o mundo. Mesmo com o mundo já a sentir efeitos da doença, este trimestre de 2020 foi mais forte 29,7% que no mesmo período de 2019. Portanto, houve um incremento muito positivo.

Conforme podemos perceber pelo relatório dos analistas, há, no entretanto, um crescimento desigual por categoria. Assim, a oferta das pulseiras fitness aumentou apenas 16,2%, enquanto no segmento dos auscultadores inteligentes, a oferta aumentou 68,3%, tornando este segmento o maior – no final do trimestre era de 54,9%.

Apple suporta-se com o Apple Watch e AirPods

A líder de mercado é a Apple, que conseguiu aumentar os fornecimentos de 13,3 milhões para 21,2 milhões de dispositivos, resultando numa participação de 23,7% para 29,3%. Em segundo lugar está a Xiaomi. O fabricante chinês aumentou a sua oferta de 6,5 milhões para 10,1 milhões de dispositivos, o que levou a um aumento da sua participação de 11,6% para 14,0%.

O terceiro lugar pertence à Samsung. Aumentou as entregas de 5,0 milhões de unidades para 8,6 milhões. Como resultado, a participação da empresa sul-coreana aumentou de 9,0% para 11,9%. Logo atrás está a Huawei. Ao longo do ano, aumentou os fornecimentos de 5,0 milhões de unidades para 8,1 milhões de unidades, o que levou a um aumento da sua participação de 8,9% para 11,1%.

A Fitbit foi a única empresa entre as cinco primeiras a cortar remessas. As entregas diminuíram de 2,9 milhões de unidades para 2,2 milhões de unidades. Como resultado, a participação da Fitbit caiu de 5,2% para 3,0%.

Apple Watch 6 já começa a estar presente na cabeça dos consumidores

Sendo o Apple Watch um dos dispositivos mais vendidos da Apple, é responsável por metade das vendas mundiais de smartwatches. Então, estes números do primeiro trimestre poderão sofrer alguma contenção de compra, por parte do consumidor. Este poderá já estar a pensar na próxima versão. Assim, o Apple Watch 6 está já em preparação e trará várias novidades ligadas à saúde do utilizador, assim como ao seu bem-estar.

No entanto, marcas como a Huwei e Samsung, estão igualmente a apostar em trazer recursos fiáveis para a área da avaliação de saúde dos seus utilizadores. Como tal, o top 5 dos smartwatches com mais relevância começa na Apple e acaba na Garmin.

É de apontar o crescimento da Huawei neste trimestre no mercado dos smartwatches, quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Este é, de facto, um segmento que está com saúde e que poderá ajudar as marcas a compor as suas receitas e lucros.

