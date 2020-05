COVID-19: 3ª Fase de Desconfinamento! Tudo o que precisa de saber

O Conselho de Ministros reuniu esta sexta-feira para decidir a terceira fase do desconfinamento face à COVID-19. A terceira fase de deconfinamento arranca já no próximo dia 1 de junho.

Fique a saber tudo o que vai abrir nessa fase e o que poderá fazer.

O primeiro-ministro português António Costa fala neste momento ao país para revelar as conclusões da reunião de Conselho de Ministros. As novas medidas irão fazer parte da designada “terceira fase do plano de desconfinamento” que terá início já no primeiro dia de junho.

Face à evolução de casos na região de Lisboa e Vale do Tejo, o Governo anunciou medidas diferenciadas para a área metropolitana de Lisboa. De acordo com o que foi revelado, os centros comerciais e lojas do cidadão abrem mais tarde e os ajuntamentos estão limitados a 10 pessoas. Haverá ainda um reforço da vigilância epidemiológica nas obras de construção civil e trabalho temporário. Haverá também planos de realojamento de emergência.

Relativamente aos veículos privados de transporte de passageiros haverá uma limitação da lotação máxima de 2/3 dos passageiros e será obrigatório o uso de máscara.

Acompanhem em direto…

3ª fase de desconfinamento: O que vai abrir/funcionar dia 1 de junho?

Lojas do Cidadão Por marcação prévia; Uso de máscara obrigatório.

Comércio e Restauração Lojas com área superior a 400m2; Lojas e restaurantes inseridos em centros comerciais; Fim da lotação máxima de 50% mantendo o distanciamento mínimo de 1,5m;

Educação Pré-escolar

Cultura Cinemas, teatros, salas de espetáculos e auditórios, de acordo com as normas definidas pela DGS

Desporto Ginásios de acordo com as Desporto normas definidas pela DGS

Teletrabalho obrigatório acaba na segunda-feira. No entanto continua obrigatório para… Imunodeprimidos e doentes crónicos; Pessoas com deficiência (>60%); Pais com filhos em casa.

Este fim de semana regressam já as celebrações religiosas presenciais.

As regras para a área metropolitana de Lisboa serão iguais às aplicadas no resto do país com três exceções: