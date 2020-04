Mortal Shell, uma viagem ao Inferno

Foi anunciado pelo estúdio indie recém-formado Cold Symmetry, Mortal Shell, um RPG de ação grotesco que será também o primeiro título da equipa.

Com a revelação do jogo, foi também revelado um ‘trailer’ de lançamento que mostra o que Mortal Shell pretende ser.

Cold Symmetry é um estúdio recém-formado (nasceu em 2017) e composto por quatro veteranos de desenvolvimento de jogos (Call of Duty, Ghost of Tsushima…) que desde sempre aspiraram desenvolver jogos próprios. Mortal Shell é a sua oportunidade…

Anteriormente com o nome de Dungeonhaven, Mortal Shell encontra-se nas primeiras fases do seu desenvolvimento, pelo que o seu lançamento será mais para o final do ano.

O cartão de visita de Mortal Shell no seu sítio web é: “Mortal Shell is a deep action-RPG that tests your sanity and resilience in a shattered world. Combat is strategic, deliberate, and unforgiving“, o que em português corresponde a “Mortal Shell trata-se de um RPG de ação profundo que testa a sanidade mental e resiliência do jogador enquanto se aventura num mundo despedaçado. O combate é estratégico, deliberado e implacável”

Se a isto associarmos o ‘trailer’ de anúncio do jogo, eis que teremos um título de ação negro e brutal que, se tiver um sistema de dificuldade como é “vendido” então será apetecível para todos os jogadores que apreciam um bom desafio.

Do pouco que se sabe da história de Mortal Shell, esta é composta por uma campanha não linear na qual existe uma entidade rodeada de mistério de nome ‘Dark Father’ que atribui tarefas ao nosso personagem. Seguindo as suas ordens, o jogador vai percorrendo uma terra desolada e grotesca enquanto procura por santuários escondidos e elimina os seus seguidores.

No entanto, e ainda como base do pouco que se sabe do jogo, Mortal Shell tem o nome devido a um conjunto de ‘items’ que o jogador vai adquirindo e desenvolvendo (chamadas de Mortal Shells) que alguns guerreiros mortos deixaram para trás.

Ao encontrar essas Mortal Shells, o jogador pode encarnar esses guerreiros mortos e assim ganhar as suas habilidades. Quanto maior a ligação a cada Mortal Shell, mais serão as opções disponibilizadas para desbloquear e evoluir no personagem e suas armas.

O jogo será lançado no último semestre de 2020 ainda sem data concreta e o acesso à Beta já está disponível, aqui.