AnTuTu revela o que preferem os utilizadores Android num smartphone

A plataforma de benckmark AnTuTu revelou quais as preferências dos utilizadores do sistema operativo Android no que respeita aos smartphones.

Através de vários gráficos, ficamos a saber qual a versão do Android, o tamanho e resolução do ecrã, a marca e núcleos do processador, e ainda a capacidade de RAM e ROM mais escolhidos.

Afinal, o que procuram os utilizadores Android num smartphone? Quais os aspetos e características que mais cativam na hora da compra?

Claro que tudo também dependerá do preço de cada equipamento. Mas, no geral, a aplicação de benchmark AnTuTu revela agora as quais as preferências de quem tem um smartphone com o sistema operativo da Google. Estes resultados dizem respeito aos dados obtidos no primeiro trimestre de 2020.

Qual a versão do Android mais utilizada?

Através dos dados obtidos, que podemos ver no gráfico seguinte, a versão do Android mais utilizada é a 9 (Pie), com 56,3% das escolhas. No entanto teve uma queda de 17,1% comparativamente ao trimestre anterior.

De seguida, o Android 10 aparece no segundo lugar, a ser utilizado por 28,6% dos utilizadores, um aumento de 16,7% face aos 3 últimos meses anteriores.

O Android 8, designado por Oreo, surge nas escolhas em terceiro lugar, presente em 7,7% dos equipamentos. Por fim a versão 7 (Nougat), é a escolha de 4,2% utilizadores do sistema da Google.

Os restante 3,1% utilizam outra versão dos sistema operativo que não nenhuma das presentes.

Qual o tamanho do ecrã preferido?

Já no que respeita ao tamanho do ecrã, a maioria dos utilizadores prefere que tenham mais de 6 polegadas, sobretudo de 6.4, tamanho escolhido por 19,2%.

De seguida, e por ordem decrescente, os preferidos são os tamanhos de 6.3, 6.5, 6, 5.5, 6.2, 6.1, 6.6 e 6.7.

Já com menor percentagem de preferência surgem os ecrã de 5.8, 5.7, 5.2 e de 5 polegadas. Já 6,8% dos utilizadores prefere outros tamanhos que não os listados.

Qual a resolução de ecrã mais utilizada?

Continuando no tema do ecrã, mas com foco na resolução, através do gráfico não podemos ter qualquer dúvida que a resolução preferida é a de 1080 x 2340, escolhida por 38,3% dos utilizadores.

Em segundo lugar, surge a resolução 1080 x 1920, seguida das 1080 x 2080, 1080 x 2160, 1080 x 2400, 1080 x 2220 e 1080 x 2246.

Entre as resoluções de ecrã menos preferidas pelos consumidores, constam a de 720 x 1280, 720 x 1520, 1440 x 3040, 1440 x 2560, 720 x 1560 e 1440 x 2960.

Houve, no entanto, 15,2% das escolhas na opção ‘Outros’.

Qual a marca preferida de processador para smartphone Android?

Passando agora para as marcas de processadores, a esmagadora maioria, com mais de metade das escolhas (56%) prefere a Qualcomm. Em segundo lugar, a inclinação é para a marca Samsung (16,7%), seguida da Hisilicon (13,9%).

A MediaTek é escolha de 11,8% dos utilizadores Android, e apenas 1,7% prefere outra marca para além destas.

E quantos núcleos deve ter o Android?

O gráfico inunda-se da cor azul, o que significa que não há qualquer dúvida de que a os processadores Octa-Core são os preferidos dos utilizadores, com 92,5% das escolhas.

Por sua vez, os processadores Quad-Core foram escolhidos por 6,5%, os Hexa-Core está presente em 0,5% dos equipamentos e o Deca-Core em apenas 0,4%.

Somente 0.1% prefere outra quantidade de núcleos para o seu processador.

Qual a capacidade de RAM mais escolhida?

Quando o assunto é a memória RAM, a maioria dos consumidores prefere que estas tenham 6GB de capacidade, com uma percentagem de 33,2% das escolhas. Um pouco mais abaixo, fica a RAM de 4GB (30,6%) seguida da de 8GB de capacidade (14,5%).

Uma menor quantidade de utilizadores Android prefere que a memória RAM tenha 3GB de capacidade (11,9%), 5,3% prefere a RAM de 2GB e 3,7% opta pela capacidade de 12GB.

E qual a capacidade ROM preferida para o Android?

Por fim analisou-se a tendência no que respeita à ROM e, de acordo com os resultados, a maioria inclina-se para os 64GB (35,9%). Em segundo lugar encontramos a ROM de 128GB (35,5%) e depois a de 32GB (15,1%)

De entre as menos preferidas, estão a capacidade de 256GB de ROM (7,6%), a de 16Gb (4%) e a de 512 GB é escolhida apenas por 1,2% dos consumidores.

Já 0,7% prefere outra capacidade desta memória, que não as presentes na pesquisa.

Quais são as suas preferências para Android?