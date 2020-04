COVID-19: Há filas no supermercado? Há uma plataforma que lhe diz…

Com as regras excecionais que fazem parte de Estado de Emergência, sair de casa apenas deve acontecer por necessidade. As pessoas devem estar em isolamento social, evitando assim que os números de infeções aumentem no nosso país. No entanto, por vezes é necessário sair para ir às compras, mas é importante saber se há muita gente ou não.

A plataforma Posso ir diz-lhe essa e outras informações.

São muitos os relatos de filas para que as pessoas possam comprar bens essenciais, devido às restrições de acesso aos estabelecimentos e por forma a manter o distanciamento social. A plataforma Posso ir tenta resolver este problema fazendo com que os utilizadores evitem grandes filas e, consequentemente, contribuam para o seu aumento.

Na prática este app monitoriza a afluência aos supermercados e farmácias, que informa os utilizadores sobre a existência de filas nestes, permitindo-lhes escolher a melhor altura para lá se dirigirem.

Como funciona a plataforma Posso ir?

Através de uma simples app, o utilizador pode ver o estado das filas dos estabelecimentos perto de si, em formato lista ou no mapa.