Karma revela a sua carrinha eléctrica autónoma de nível 4

A Karma Automotive é uma fabricante americana de automóveis desconhecida da maior parte do público. No entanto, o seu foco está bem direcionado para o futuro, concebendo carros elétricos e híbridos. Um dos seus mais recentes projetos debruça-se sobre uma carrinha elétrica autónoma de nível 4.

Este veículo de trabalho foi revelado tendo como base uma plataforma altamente flexível e equipada com todo o tipo de tecnologias avançadas.

Carrinha elétrica de condução quase 100% autónoma

Quando o Karma apresentou no mês passado a sua plataforma E-Flex, a empresa revelou que também estavam a trabalhar em carrinhas e camiões de entrega autónomos.

Segundo o que foi avançado, estes veículos elétricos estão projetados com autonomia de nível 4. Portanto, a tecnologia avançada que esperam incluir no elétrico irá permitir uma condução quase 100% autónoma numa plataforma altamente flexível.

Apesar de a empresa não ter revelado muitos detalhes sobre este avançado carro de transporte elétrico, o aspeto é-nos familiar. Sem grandes delongas, facilmente se consegue identificar muitas familiaridades com a Fiat Ducato em termos de carroçaria.

No entanto, mesmo com todas estas semelhanças, a Karma diz que o modelo foi construído recorrendo à plataforma E-Flex introduzida no mês passado, que permite a configuração de até 22 formas de carroçaria diferentes.

Karma revela a sua carrinha elétrica autónoma de nível 4

O Karma garante que a carrinha é altamente flexível e pode incorporar baterias planas ou em forma de “I”. Assim, o modelo pode também acomodar sistemas de propulsão múltiplos, incluindo uma configuração de motores duplos e até quádruplos, bem como uma variante de grande alcance com um a quatro motores.

O furgão Karma também é capaz de transportar carga bidirecional, o que constitui uma vantagem adicional.

Uma das principais características é o seu sistema de condução autónomo desenvolvido pela WeRide. Esta tecnologia é baseada na informação fornecida por uma série de sensores Lidar e radar, uma câmara e um navegador GPS.

Segundo o fabricante, estes componentes dão ao seu furgão elétrico uma visão de 360 graus do seu ambiente em tempo real.

Toda esta informação é introduzida numa plataforma NVIDIA Drive AGX Pegasus com dois processadores Xavier e duas GPUs Tensor Core (unidades de processamento gráfico).

Segundo a Karma, tal tecnologia permite “operações sem precedentes de 320 mil milhões de operações por segundo de aprendizagem profunda”, bem como “uma condução segura, altamente automatizada e totalmente autónoma”.

Apesar de não se saber ainda muito sobre esta carrinha, o responsável da empresa do departamento de assistência autónoma ao condutor e sistemas de condução autónomos afirmou:

Ao trabalhar com líderes tecnológicos ágeis como a WeRide e a NVIDIA, pretendemos fornecer soluções de mercado únicas com maior rapidez e eficiência. Este furgão elétrico autónomo de nível 4 poderá revolucionar a indústria do transporte rodoviário.

Portanto, estamos perante uma frente de desenvolvimento que visa um mercado imensamente fértil. O comércio é uma área onde a condução autónoma será explorada de fio a pavio.

