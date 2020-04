Minecraft ajuda na luta contra a Covid-19

Minecraft é um jogo que apela à criatividade de quem o joga. E são milhões em todo o mundo. Assim, numa notícia recente, foi revelado que Minecraft vai começar a adotar uma postura mais ativa e didática acerca desta pandemia.

Nesta luta contra a COVID-19, tudo poderá ser importante para criar novos hábitos e partilhar informação.

Minecraft na luta contra a Covid-19

São várias as entidades relacionadas aos videojogos que já encetaram iniciativas de apoio a combate ao vírus Covid. Por exemplo, a Rockstar com apoios decorrentes de transações ingame em Red Dead Redemtpion 2 e Grand Theft Auto V. Ou, por exemplo, a Bungie que decidiu lançar uma angariação de fundos (Coração de Guardião) para apoiar os profissionais de saúde de todo o Mundo).

Agora foi a vez de Minecraft aproveitar todo o seu potencial didático para ajudar nessa luta.

Por outras palavras, dado que grande percentagem dos jogadores de Minecraft se encontrarem em escalões etários mais baixos, o jogo vai ajudar na educação da sua comunidade relativamente às medidas que podem tomar para impedir o contágio de COVID-19.

Esta iniciativa é fruto de uma parceria da Mojang com a United Nation Development Programme (UNDP), e consiste na partilha de três recomendações, aprovadas e provenientes da Organização Mundial de Saúde, incluindo a técnica correta para lavar as mãos, distanciamento social e as medidas a tomar em caso de sintomas.

Entretanto, fiquem tranquilos os jogadores, pois esta iniciativa irá decorrer através das redes sociais apenas, não interferindo com o comportamento das personagens dentro do jogo.

Os Creepers ajudarão com conselhos online, mas dentro de Minecraft, continuarão a semear o terror.

Portanto, não estranhem se encontrarem dentro do jogo um Creeper a sugerir lavar as mãos mas… atenção. Não se cheguem perto, pois ele continuará como antes.

Entretanto, gostaria de deixar-vos com o mais recente trailer de Minecraft