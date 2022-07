Microsoft apresenta a Xbox Series X em versão Thor: Love and Thunder. E pode ganhar uma!

Para além dos equipamentos tecnológicos originais, muitas vezes surgem também versões baseadas nalgum tema ou personagem. E foi exatamente isso que recentemente a Microsoft fez com a sua consola da atual geração Xbox Series X ao criar uma versão baseada no filme Thor: Love and Thunder.

Se por um lado o equipamento está verdadeiramente engraçado, a melhor parte é que a empresa está a oferecer esta versão aos utilizadores, tendo apenas estes que participar num concurso que decorre na rede social Twitter.

Ganhe uma Xbox Series X na versão Thor: Love and Thunder

A Microsoft surpreendeu os seus fãs do setor dos videojogos com a apresentação de uma versão da sua Xbox Series X completamente diferente. A consola é alusiva ao filme Thor: Love and Thunder e pelas imagens conseguimos perceber que o incrível equipamento foi transformado no martelo de Thor, designado de Mjolnir.

Se ficou espantado com esta novidade então prepare-se pois as surpresas não se ficam por aqui. Isto porque a Microsoft decidiu presentear os fãs com a oferta de um exemplar desta edição limitada da consola modificada. E para participar não é preciso um grande esforço, basta apenas que aceda à rede social Twitter, entre na conta oficial da Xbox e siga a página, caso ainda não o tenha feito. De seguida deve apenas retweetar este tweet e colocar na partilha a hashtag #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes.

O concurso está disponível para os residentes dos locais onde existe a Xbox Live. Estará em vigor até ao dia 21 de julho e apenas poderão participar os maiores de 18 anos.

O filme Thor: Love and Thunder vai chegar aos cinemas a partir do próximo dia 7 de julho de 2022.