Microsoft adquire plataforma eSports Smash.gg

Já ninguém olha para os eSports com desconfiança e com olhares de lado, dando a entender que são coisa de miúdos e sem importância. Nada disso, as competições eSports encontram-se a cada ano que passa, a ganhar maior relevância na nossa sociedade.

E, a avaliar pelas recentes notícias, a Microsoft sabe bem disso!

Com efeito a Microsoft tem estado bastante atenta ao mercado e ao mundo dos videojogos. O lançamento das suas mais recentes consolas (Xbox Series X e S), foi o culminar de largos anos de investimento crescente da gigante americana nesta área de negócio.

Como temos vindo a acompanhar aqui no Pplware, ao longo dos últimos anos a Microsoft tem feito fortes investimentos neste sector, que não só passam pela nova consola, mas pelos serviços que a mesma usufrui, ou mesmo pela aquisição de estúdios e profissionais com experiência no ramo.

Recentemente foram reveladas novidades que apontam no sentido da Microsoft ter adquirido a plataforma Smash.gg, um sistema de torneios e competições eSports.

Conforme podem ver no tweet acima indicado, os responsáveis da Smash.gg mostram-se extremamente empolgados com a aquisição, e mostrando um forte entusiasmo no resultado a curto/médio prazo para a comunidade. “Com esta aquisição, a comunidade Smash e os organizadores de torneios irão continuar a usufruir da plataforma. Por outro lado, a nossa equipa passará a partir de agora a ter mais recursos e apoio, trabalhando com a equipa de conteúdos da Microsoft“.

A Smash.gg encontra-se disponível desde 2015 e o seu serviço tem servido de plataforma a inúmeras competições de eSports, torneios e outros tipos de eventos relacionados com jogos.

Bem, no que respeita à Microsoft e planos imediatos para a Smash.gg, ainda não são conhecidos, mas pelo que conhecemos da companhia americana, nada é feito por acaso e como tal, espera-se o nascimento de algo em breve.

Este é um novo passo da gigante norte-americana no sentido de acompanhar a evolução e tendências deste mercado bem de perto. Aliás, bem de perto está errado! Estando bem por dentro.