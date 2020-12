Facebook irá remover informações falsas sobre as vacinas COVID-19

O Facebook e outras redes sociais são cada vez mais um perigoso lugar de informações falsas e enganosas. Alguns utilizadores mal-intencionados, muitas vezes com altos níveis de ignorância, usam este palco para teorias da conspiração, comportamentos negacionistas e propaganda de ideias sem suporte científico. Assim, o Facebook e o Instagram removerão informações enganosas sobre as vacinas COVID-19.

Esta medida visa ajudar o combate à pandemia, não permitindo a proliferação de informações falsas sobre as vacinas.

Facebook irá banir notícias falsas relacionadas com as vacinas COVID-19

O Facebook anunciou agora mais mudanças na sua política contra notícias falsas que povoam as suas redes sociais. Segundo o que foi dado a saber, a empresa agora será mais agressiva ao punir utilizadores que partilham informações enganosas no Facebook e também no Instagram.

Esta é uma medida forte do Facebook para evitar publicações antivacinação, que se tornaram mais frequentes com a chegada das vacinas COVID-19. Assim, a rede social confirmou que irá remover qualquer conteúdo que tenha sido refutado por especialistas em saúde pública.

Um porta-voz do Facebook disse que estas mudanças serão aplicadas em breve a todos os utilizadores do Facebook e Instagram em todo o mundo.

Twitter também vai ser mais duro com as fake news

Apesar do Facebook ser uma rede mais propensa a este tipo de notícias, as outras redes também sofrem com a fake news. Assim, o Twitter também alterou a sua política de gestão e tornou.se mais agressivo ao informar quando um conteúdo contém informações enganosas, já que a rede social recentemente incluiu alertas para tweets contestados.

Mesmo com a pandemia a não dar mostras de abrandar e a vacina ser a única forma de a travar, há muitos utilizadores que fazem questão de partilhar informação enganosa. Escolhem alguns fragmentos de informação que podem ter um fundo de verdade, mas completamente fora de contexto. Criam uma história, adornam com um floreado que intimida e usam o medo como trunfo na angariação de outras pessoas incautas.

A facilidade de chegarem a muitos utilizadores, tornou esta forma de comunicar num perigoso jogo da verdade ou mentira. Ferramentas do tipo polígrafo apareceram dada a necessidade de desmontar as tais fake news.