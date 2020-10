Mais alguns segredos de Little Hope revelados

Já em várias ocasiões revelámos, aqui no Pplware, que o final da série The Dark Pictures Anthology, está a chegar, com Little Hope.

Já falta pouco para o jogo ser lançado, pelo que vos deixamos com o mais recente trailer revelado p The Dark Pictures Anthology ela Bandai Namco para o jogo.

A história de Little Hope acompanha um grupo quatro estudantes universitários e o seu professor que se encontram presos na cidade aparentemente abandonada de Little Hope.

Enquanto procuram uma forma de dali sair, são invadidos por visões do terrível passado da cidade que os assombram e vão ter de lutar contra os demónios que assolam aquele local.

Para conseguirem sobreviver terão principalmente de descobrir qual a estranha ligação que os une à história da cidade que tem um passado associado a bruxas e poderes ocultos, provenientes do século XVII (Bruxas de Salem).

O mais recente trailer revelado pela Bandai Namco, mostra mais um pouco do ambiente de terror e suspense que envolve esta aventura dos alunos e professor.

Jogar sozinho ou com amigos

Little Hope permite jogar sozinho ou com amigos e enfrentar em colaboração alguns dilemas difíceis que irão moldar o destino das personagens. Irão ainda, desbloquear alguns dos segredos ocultos que nos ajudarão a descobrir a história de Little Hope.

Será ainda possível desbloquear conteúdo de bónus que revela os detalhes sobre a produção do jogo, incluindo algumas imagens dos bastidores, entrevistas, banda desenhada exclusiva e livros de arte!

Segundo a Supermassive Games, a curiosidade do jogador será recompensada ao descobrir variados pontos de interesse, tais como imagens misteriosas que irão mostrar um possível futuro dentro do jogo… cabe ao jogador, usar essas premonições com sensatez na altura de fazer escolhas, já que a vida das personagens pode depender disso!

The Dark Pictures Anthology: Little Hope será lançado em 30 de outubro para PlayStation 4, Xbox One e PC.

Little Hope