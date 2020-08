Will Poulter, ator britânico (The Revenant, The Maze Runner: The Death Cure, The Chronicles of Narnia) é um dos protagonistas do jogo The Dark Pictures Anthology: Little Hope.

O ator revelou recentemente em entrevista como foi a experiência de participar num jogo deste tipo.

The Dark Pictures Anthology é uma série de 8 jogos distintos que misturam elementos de ação, aventura, terror e sobrevivência acompanhados por narrativas intensas e densas.

Little Hope é o 2º jogo da série, desenvolvido pela Supermassive Games e publicado pela Bandai Namco Entertainment e encaminha-se para o seu lançamento, mais perto do final do ano.

A história de Little Hope acompanha um grupo de estudantes e o seu professor que ficam presos num vilarejo fantasma, após o autocarro onde seguiam sofrer um despiste.

O grupo vai ter de se manter unido, pois juntos vão enfrentar um mal antigo que ensombra a vila de Little Hope e terão de lutar para sair daquela terra maldita, vivos.

Para conseguirem sobreviver terão principalmente de descobrir qual a estranha ligação que os une à história da cidade que tem um passado associado a bruxas e poderes ocultos, provenientes do século XVII (Bruxas de Salem).

Entrevista a Will Poulter

Will Poulter, é um ator britânico que dá corpo e voz (ou melhor, dá vozes) a vários personagens do jogo e recentemente numa entrevista, revelou como encarou a produção de Little Hope.

Segundo Poulter, a experiência foi tremendamente positiva, uma vez que algo que o apaixonou pelo jogo desde o início, foi o fato dos responsáveis pelo jogo assumirem uma postura de autenticidade, sendo-lhe pedido que, nas suas representações, tentasse transmitir a criação de relações entre os personagens de forma credível.

Outro aspeto que o interessou no jogo foi o fato de Little Hope permitir ao jogador uma grande variedade de decisões que impactam o desenrolar da história. Isto, na perspetiva do ator é extremamente entusiasmante, pois permitiu-lhe ter acesso e viver todas as opções e conhecer os desfechos das diferentes decisões.

Entretanto, Will revelou também que foi a primeira vez que teve de fazer motion capture para um jogo, uma experiência que gostou particularmente.

Por fim terminou, referindo que apesar de se tratar de um jogo mais pesado e virado para o terror, Little Hope vai apresentar mesmo assim um pouco de cultura e humor.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope será lançado a 30 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC.