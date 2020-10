Aspirador inteligente Xiaomi Viomi V3 – a limpeza da casa controlada pelo smartphone

A arrumação de uma casa exige de nós tempo que poderia ser aproveitado para as coisas boas da vida… como não fazer absolutamente nada… Uma grande parte das pessoas não tem de todo este tempo para si e, para muitas, o dia deveria ter mais algumas horas para poder colocar tudo em ordem na casa, depois já de um dia de trabalho.

Por diversas vezes já aqui falei na utilidade prática dos robôs aspiradores e hoje venho falar do Viomi V3.

Para quem tem filhos ou animais, bem conhece a necessidade de andar constantemente a passar a vassoura ou o aspirador pela casa. Este é um cenário que pode, facilmente, sair da sua rotina com um aspirador que trata desta tarefa sozinho. Além da aspiração, muitos dos robôs já permitem também fazer limpeza com água, garantindo uma casa mais limpa todos os dias. Mas há mais.

A utilização de um robô aspirador exige que a casa esteja mais ou menos organizada, sem coisas espalhadas pelo chão. Isto, ao longo do tempo, vai garantir que perca cada vez menos tempo a colocar as coisas no lugar.

Viomi V3 – a limpeza da casa controlada pelo smartphone

A Viomi é uma marca do ecossistema Xiaomi da qual já aqui demos a conhecer outros produtos. O Viomi V3 é o seu mais recente lançamento no segmento dos robôs aspiradores, com mopa para limpeza com água.

Todo o seu controlo pode ser feito via app móvel, com mapeamento da casa disponível. Através da aplicação poderá, por exemplo, agendar aspirações ou iniciá-las remotamente. Poderá selecionar a potência de sucção, escolher se quer apenas aspirar ou limpar o chão também com água, enviar o aspirador apenas para uma divisão, criar paredes virtuais ou selecionar uma área restrita de limpeza.

O Viomi V3 tem um poder de sucção de 2600 Pa e uma bateria de 4900mAh que, segundo a marca, garantem assim uma autonomia de 200 minutos, o que se traduz numa área de cerca de 280 metros quadrados.

A utilização da mopa pode ser feita em simultâneo com a aspiração e dispõe de três níveis para dispensar água. Uma das particularidades é que faz um percurso em Y, garantido uma limpeza mais eficaz.

Outra indicação da marca vai para um sistema integrado anti-tóxico e anti-bacteriano. Inclui, além disso, filtro HEPA. O depósito de lixo tem uma dimensão de 300 ml e o de água 200 ml.

Por fim, o robô aspirador Viomi V3 está disponível por um preço promocional de 409,99€. O envio é gratuito e feito a partir da Europa.

Viomi V3