Jurassic World Evolution 2 chega antes do final do ano

Tal como aqui já indicámos, Jurassic World Evolution 2 encontra-se em desenvolvimento e em bom ritmo para o seu lançamento.

O jogo, que tal como o seu antecessor, segue as pisadas do filme com o mesmo nome, recebeu recentemente a sua data oficial de lançamento. Venham ver quando é que Jurassic World Evolution 2 chega.

Para os apaixonados por estes grandes seres vivos do tempo da Pré-História ou simplesmente fãs dos filmes de Steven Spielberg, esta será uma boa notícia.

A sequela de Jurassic World Evolution (que vimos aqui) encontra-se quase a chegar e já tem data de lançamento oficial.

Jurassic World Evolution 2 introduz uma nova narrativa e tem como ponto de partida, os eventos ocorridos em Jurassic World: Fallen Kingdom, mantendo o mesmo tipo de jogo onde se tem de gerir um parque temático dedicado aos grandes dinossauros.

Como tal, além das possibilidades de construção que o título original nos trouxe, Jurassic World Evolution 2 irá apresentar novos tipos de construção assim como uma variedade mais abrangente de tipos de localizações para o nosso parque. Isto incluirá florestas, pântanos ou mesmo desertos.

Também as espécies de animais que poderemos criar e exibir serão em maior número. Serão perto de 75 as espécies (para já) disponíveis no jogo incluindo animais marinhos e voadores.

Encontra-se ainda prevista a possibilidade muito mais diversificada de personalizar o nosso parque e tudo o que nele criarmos, incluindo os próprios dinossauros.

O jogo contará com as vozes de alguns dos atores que deram corpo aos filmes, incluindo Jeff Goldblum e Bryce Dallas Howard.

Teoria do Caos

Entretanto, para quem se lembra de num dos primeiros filmes o Dr.Ian Malcolm (interpretado por Jeff Goldblum) ter mencionado a Teoria do Caos, eis que Jurassic World Evolution 2 introduz um novo modo do jogo chamado de: Chaos Theory.

A ideia é simples. Basicamente o jogo criará cenários hipotéticos baseados nos filmes Parque Jurássico e Mundo Jurássico nos quais o jogador terá de saber lidar com eventos e ocorrências distintas.

Jurassic World Evolution 2 será lançado a 9 de novembro para Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC.