Já pode jogar jogos Steam para PC na Xbox através do GeForce Now

Depois das suspeitas, finalmente a Nvidia disponibilizou o suporte para que o seu serviço GeForce Now possa ser utilizado através do browser Microsoft Edge. Dessa forma, a novidade inclui também o novo navegador das consolas de videojogos Xbox.

Assim sendo, jogos que sejam compatíveis com o serviço da empresa norte-americana, já podem ser jogados através da consola da Microsoft. Em suma, os jogadores podem jogar jogos Steam para PC na Xbox através do GeForce Now.

Jogos da Steam podem ser executados numa Xbox pelo GeForce Now

Finalmente a Nvidia já desbloqueou o acesso ao seu serviço de streaming GeForce Now para o browser Microsoft Edge. A novidade foi anunciada nesta segunda-feira (25) e vai assim permitir que quem tem uma Xbox possa jogar jogos da Steam para PC diretamente na sua consola pelo serviço da Nvidia.

O GeForce Now conta com o acesso a mais de 1.000 jogos de computador e a atualização que permite que os mesmos sejam jogados na Xbox já está disponível.

Com esta novidade, os jogadores podem então ter a possibilidade de jogar os seus jogos preferidas para PC através da sua consola Xbox, mesmo que tal aconteça por via do formato streaming. Mas já abre uma janela de oportunidades extra aos gamers.

Caso opte pela versão básica e gratuita do GeForce Now, contará com vários jogos populares para PC, como Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2 e League of Legends a 1080p por uma sessão de uma hora. A grande vantagem é então que o jogador não necessita de ter um computador para jogar esses títulos na Xbox. Basta que os mesmos sejam executados através do navegador Edge.

Anteriormente, Phil Spencer, diretor da divisão Xbox, comprometeu-se a trazer jogos completos de PC para as consolas através do serviço Xbox Cloud Gaming (xCloud) da empresa. Mas ainda não há informação sobre quando vão chegar.

Já jogou jogos de PC na Xbox através do GeForce Now?