A Tesla tem-se mostrado um verdadeiro furacão no que toca a valorização em bolsa. Esta empresa tem crescido de forma exponencial e está cada vez mais valorizada, mostrando o seu valor único e que todos reconhecem.

Nesta onda de crescimento, a Tesla conseguiu agora atingir um novo patamar. A empresa de Elon Musk conseguiu ontem atingir uma valorização em bolsa de mais de um bilião de dólares, entrando assim num clube muito restrito.

Não existem muitas empresas que estejam cotadas em bolsa que atinjam uma valorização acima do bilião de dólares. É um valor que funciona como um teto e que poucas empresas atingem. A Tesla, um verdadeiro meteoro nesta área, ultrapassou este valor e está agora neste clube restrito.

Depois de meses a crescer e a valorizar em bolsa, a Tesla atingiu um novo patamar único. Após o anúncio da Hertz que ia comprar 100 mil carros elétricos da marca, a sua valorização começou a crescer, atingindo um valor que ultrapassou os 12%.

A ajudar este crescimento, a Tesla atingiu também uma posição única no mercado automóvel, que não era esperada para breve. O Model 3 é agora o carro mais vendido na Europa, batendo modelos tradicionais e que tinham posições consolidadas no mercado automóvel.

Com esta valorização, a marca conseguiu atingir um valor em bolsa de 1,03 biliões de dólares. Este valor poderá manter-se neste elevado nas próximas horas, mas certamente que irá arrefecer nos próximos dias, não voltando certamente aos valores do dia de ontem.

Com este novo valor em bolsa, a Tesla volta a disparar face à concorrência e ao que as restantes marcas representam. Com a sua atual valorização, a Tesla consegue atingir um patamar em que bate as 10 primeiras marcas neste mercado.

Depois de vermos a Apple, a Google, a Microsoft ou a Amazon chegar a este patamar, é hora de dar as boas-vindas a mais um membro. Esta posição da Tesla é mais uma prova de que a empresa de Elon Musk continuará a crescer e tornar-se (provavelmente) a maior fabricante do planeta.