E o carro mais vendido na Europa em setembro foi o… Tesla Model 3

Este parece mais um artigo igual a tantos outros onde o Tesla Model 3 aparece no primeiro lugar de venda de elétricos. Mas não é disso que se trata.

Pela primeira vez, o carro mais vendido na Europa (de todos os segmentos), foi um carro elétrico, mais concretamente o Tesla Model 3. Além disso, o Tesla Model 3 é também o primeiro carro não europeu a conseguir alcançar o primeiro lugar de vendas.

Vendas do Tesla Model 3 superiores ao do Renault Clio e Dacia Sandero

A Tesla é hoje uma marca que tem uma posição forte em todo o mundo. Depois de conquistar de forma única os EUA, alargou fronteiras e chegou a muitos mais países. Na Europa a marca tem alcançado vários recordes, e recentemente bateu um bastante importante. O Tesla Model 3 foi o carro mais vendido na Europa no mês de setembro com quase 25 000 unidades vendidas.

De acordo com o relatório da Jato Dynamics, o veículo da Tesla conseguiu vender mais do que o popular Renault Clio e Dacia Sandero.

Segundo a Jato... "É a primeira vez que um carro elétrico domina o mercado e também é uma primeira vez para um veículo produzido fora da Europa".

O Tesla Model 3 é um veículo totalmente elétrico com um conjunto vasto de interessantes características. De acordo com alguns analistas, tais números podem ser um sinal de forte avanço da eletrificação do mercado europeu.

De referir que as vendas de automóveis na Europa em setembro, voltaram aos seus níveis de 1995 com 718.598 automóveis novos vendidos. De salientar também que na Europa, no terceiro trimestre, foram vendidos mais híbridos, híbridos recarregáveis e carros elétricos do que carros à gasolina, o que revela alguma tendência para este "novo" mercado.

A Tesla dominou ranking de elétricos em setembro, com uma participação no mercado de 24%. Na segunda posição aparece o grupo Volkswagen com 22%, na terceira posição a Stellantis com 13% e na quarta posição a Hyundai-Kia com 11%.