A PlayStation 5 tem sido um autêntico sucesso de vendas, e o seu comando DualSense desperta muita curiosidade por parte dos games. No entanto algumas falhas mostradas por este comando, nomeadamente nos seus problemas de ‘drift’, têm deixado os jogadores desanimados.

Agora o popular canal iFixit estima que o DualSense da PlayStation 5 tenha uma vida útil de 417 horas. O canal conclui ainda que estes equipamentos são mais baratos de produzir, mas mais caros de consertar.

Os utilizadores têm reportado alguns problemas com o comando DualSense da PS5. Uma das primeiras falhas detetadas estava relacionada com problemas nos gatilhos adaptáveis. Mais recentemente, os gamers revelaram problemas de ‘drift’, os quais provocam movimentos no jogo, mesmo quando o jogador não está a usar o comando. Devido a esta falha, já foi instaurado um processo coletivo contra a Sony.

O canal iFixit é conhecido pelas suas experiências com equipamentos tecnológicos. A equipa já desmontou completamente a PlayStation 5 e o comando, e agora fez algumas revelações interessantes sobre o DualSense que podem ajudar a compreender os recentes problemas apresentados pelo dispositivo.

No fundo o grande responsável por estas falhas é a Alps, a mesma empresa japonesa que produziu os joysticks do DualShock 4 da Xbox para PC. E ainda terá sido responsável pelos comandos da Nintendo Switch que apresentavam problemas semelhantes.

Assim, o iFixit considera que estes problemas seriam previsíveis e evitáveis, no entanto não houve correções no DualSense. E de acordo com as suas análises, o comando da PS5 tem um tempo de vida de 417 horas. Ou seja, caso jogue perto de 2 horas por dia, espera-se que o DualSense dure cerca de 209 dias.

Os problemas do comando podem ter várias origens, como fraca proteção que permite a entrada de poeiras no mecanismo, o que os danifica.

O iFixit considera que estes comandos são mais baratos para produzir, mas mais caros quando é preciso serem reparados. Segundo o canal:

Um dos nossos engenheiros de desmontagem mediu as interações de seu comando no Call of Duty: Modern Warfare para calcular a vida útil do joystick. Com uma média de dez intervalos de 30 segundos diferentes, fez-se cerca de 100 rotações completas no botão por minuto. Se jogar um jogo menos intenso que um jogo de tiro, girando 80 vezes por minuto, conseguirá 2.000.000 rotações em 25.000 minutos, ou 417 horas, ou seja, apenas 209 dias, a jogar 2 horas por dia. A uma velocidade cinética de mais de 120 rotações por minuto, que são 139 dias a 2 horas por dia.

Portanto, a própria classificação do Alps para medições precisas do joystick é, na experiência hipotética de um jogador, de 4 a 7 meses, e isso com um limite de 2 horas de jogo.

Isso não significa necessariamente que o joystick de danifica nessa altura. Ele pode falhar mais cedo ou continuar a funcionar por mais tempo. Mas nada dura para sempre, e os potenciómetros não são exceção. E aqui está o porquê.

No final das contas, os verdadeiros culpados pelo drift são os humanos e os lucros. Estes comandos são mais baratos para produzir, mas mais caros de consertar quando falham.