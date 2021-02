Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de clássicos de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Somebody Told Me – The Killers

The Killers é uma banda americana de rock, formada no ano de 2002 em Las Vegas. É composta por Brandon Flowers (voz e sintetizador), Dave Keuning (guitarra e voz de apoio), Ronnie Vannucci (bateria) e Mark Stoermer (baixo e voz de apoio).

O seu primeiro álbum, Hot Fuss, foi lançado em 15 de junho de 2004, obtendo ótimas críticas e grande reconhecimento junto ao público, em grande parte devido aos sucessos “Somebody Told Me”, “Mr. Brightside” e à sonoridade de dança dos anos 80, oriunda dos sons sintéticos das canções.

O segundo álbum do grupo, Sam’s Town, foi lançado em 3 de outubro de 2006, e marcou uma considerável mudança no estilo da banda, tanto em relação à música, que apresentou influências mais associadas ao rock, como Bruce Springsteen, quanto ao estilo de vestir, que se tornou mais “agressivo”, mais compatível com a sonoridade extremamente americana que caracteriza Sam’s Town. Em 2008, lançaram o álbum Day & Age, que foi um sucesso na crítica e no público. Em 2012, após um período parados, os The Killers lançaram o seu quarto álbum de estúdio intitulado Battle Born.

Em 2017, lançaram seu quinto álbum, Wonderful Wonderful. A banda divulgou no dia 15 de novembro de 2019 seu novo álbum, Imploding the Mirage, cujo lançamento estava inicialmente previsto para o primeiro semestre de 2020, mas que acabou adiado devido à pandemia de COVID-19, sendo lançado apenas em agosto de 2020.

No fim de 2013, os The Killers já tinham vendido mais de 22 milhões de discos pelo mundo.

