Hogwarts Legacy ultrapassa o campeão de vendas Elden Ring em apenas 5 semanas

Se há algo que é certo é que tudo está em constante mudança. E se há meses nos referíamos ao jogo Elden Ring como um verdadeiro campeão de vendas no segmento gaming, agora, no Reino Unido, esse título foi passado para o mais recente sucesso Hogwarts Legacy, que conseguiu ultrapassar o popular título da FromSoftware em apenas 5 semanas.

Hogwarts Legacy supera Elden Ring em apenas 5 semanas

Há apenas alguns meses, falávamos de Elden Ring como sendo o maior sucesso do mercado dos jogos, tal como aconteceu no passado mês de novembro de 2022 onde o jogo criado pela FromSoftware e publicado pela Bandai Namco tinha conseguido bater a marca de 17,5 milhões de unidades vendidas até àquele momento.

Mas Elden Ring tem agora um verdadeiro rival à altura. Estamos a falar do jogo Hogwarts Legacy, criado pela Avalanche Software e publicado pela Warner Bros Games, que é alusivo ao mundo dos feiticeiros de Harry Potter e que está a fazer as delícias de todos os fãs desta saga, e não só! Recordamos que este foi o jogo mais jogado da Steam quando ainda não tinha sido sequer lançado oficialmente, sendo que tal foi possível através do formato de acesso antecipado.

Hogwarts Legacy chegou no dia 10 de fevereiro deste ano para as plataformas Windows, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S, mas já ninguém tem dúvidas de que este é um dos maiores lançamentos de sempre no segmento gaming. Isto porque, de acordo com as informações mais recentes, nalguns países, como o Reino Unido, o jogo já conseguiu ultrapassar as vendas de Elden Ring em apenas 5 semanas. Ou seja, no país, o título do Harry Potter já vendeu tanto em apenas 5 semanas como Elden Ring vendeu em 1 ano.

Este tem sido um dos melhores jogos deste ano de 2023 e também foi o melhor lançamento de toda a história da Warner Bros Games. Lembramos que no final do passado mês de fevereiro foi revelado que Hogwarts Legacy já tinha conseguido vender 12 milhões de cópias em apenas duas semanas, o que gerou uma receita de 850 milhões de dólares.

No final de fevereiro, Elden Ring alcançou os 20 milhões de cópias vendidas. E embora Hogwarts Legacy ainda esteja longe deste número, é esperado que o atinja muito em breve.

Veja também de seguida a nossa análise do jogo para a PlayStation 5: