Heavy Metal Machines a caminho das consolas

Lançado para PC em 2017, o MOBA dos estúdios Hoplon Infotainment, Heavy Metal Machines encontra-se agora em desenvolvimento para consolas.

Ainda falta um pouco para o lançamento.

Heavy Metal Machines é um MOBA, que apresenta uma forte componente tática e uma jogabilidade bastante rápida.

Duas equipas de 4 pilotos, são colocadas numa arena com a missão e entregar uma bomba na base adversária e assim, começam as hostilidades.

Existem 17 tipos de diferentes personagens com respetivas histórias próprias, habilidades e armas, prontas para a ação. Armas laser, de fogo, de gelo, existem muitas diferenças entre eles, pelo que o jogador é convidado a experimentar.

Além de armamento e habilidades, cada personagem tem também uma banda sonora própria e à medida, que o acompanha no jogo.

Para apreciadores do género, Heavy Metal Machines pode vir a ser uma boa alternativa para jogar nas consolas, quando for lançado no próximo ano. Contudo, ainda não tem data concreta de lançamento.

“Estamos super entusiasmados em trazer Heavy Metal Machines para as consolas. Esperamos que os jogadores de consolas possam dessa forma entrar na luta com os seus amigos, independentemente da plataforma em que joguem.” afirmou Rodrigo Campos, CEO da Hoplon Entertainment.

O jogo será Cross-Platform entre Windows, Playstation 4, Xbox One (compatível com Playstation 5 e Xbox Series X).

Entretanto, foi revelado que na Playstation, não será necessário PS Plus para jogar Heavy Metal Machines.