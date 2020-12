Com propostas cada vez mais interessantes no campo dos tablets, a Huawei tem preparado a AppGallery para ter também ofertas para estas plataformas. Não basta usar as apps criadas para os smartphones até porque existem apps específicas para os tablets.

Claro que Huawei tem as suas propostas preparadas para esta realidade, tendo de as encontrar apenas na AppGallery. Na verdade, está tudo pronto e hoje deixamos 5 apps que pode usar para ser ainda mais produtivo no seu tablet Huawei.

Mesmo podendo ser usado para lazer, o propósito de um tablet é muitas vezes tornar-se uma ferramenta de trabalho e de produtividade. Evitamos andar com um computador e temos assim uma ferramenta única e simples de usar.

A Huawei, com todas as suas propostas, consegue dar aos utilizadores as melhores ferramentas para trabalhar e divertir-se. Estes são já bem conhecidos e podem ser usados em casa, na escola e até no escritório.

Petal Search: Uma app essencial no tablet

A primeira e mais importante proposta que hoje deixamos é já bem conhecida dos smartphones. Falamos da Petal Search, que se assume cada vez mais como o centro dos smartphones e tablets da Huawei.

Adaptada para os tablets, o Petal Search funciona lado a lado e permite ter várias janelas ativas, dependendo das atividades que quer e está a realizar. O Petal Search pode ser encontrado, como sempre na AppGallery. Basta procurar e instalar, diretamente.

Produtividade ao máximo

Quando falamos de apps de produtividade, temos sempre em mente os editores de texto e as folhas de cálculo. Estas ferramentas essenciais para trabalhar estão disponíveis na AppGallery e em mais do que uma proposta.

A primeira opção é a mais conhecida de todas, com provas dadas no desktop e noutras plataformas, o que permite ter a mesma experiência de utilização que nos restantes produtos da Microsoft. A segunda foca-se numa vertente mais open-source e que muitos gostam.

Porque quem está ainda em idade escolar precisa de soluções, estas também existem. Assim, as escolhas são as seguintes apps, bem conhecidas:

Não entendeu? Pergunte para ser traduzido

No campo das propostas temos de seguida outro produto da Microsoft. Falamos do Microsoft Translator, que não se limita ao texto. Pode ler imagens e até receber a voz do utilizador. Claro que as respostas, para além de escritas, podem também ser lidas em voz alta.

Terminamos esta lista de produtividade com um Dicionário da Língua Portuguesa, que rapidamente pode esclarecer dúvidas e questões relativas ao nosso idioma. Não cometa erros e escreva melhor com esta ajuda essencial.