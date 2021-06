GTA 6 poderá usar bitcoins como recompensas de jogo nalgumas missões

As criptomoedas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E à medida que a sua valorização foi aumentando, rapidamente passaram a fazer parte de diversas plataformas.

No entanto, segundo informações recentes, o Grand Theft Auto 6 (GTA 6) poderá substituir o dinheiro por bitcoins na recompensa de algumas missões.

GTA 6 pode oferecer bitcoins nalgumas recompensas de missões

O insider Tom Henderson é um informador de confiança que já revelou anteriormente pormenores sobre jogos como Call of Duty e Battlefield. Mais recentemente, o utilizador partilhou detalhes curiosos sobre o ainda não anunciado jogo Grand Theft Auto 6.

Segundo Henderson, o próximo GTA 6 trará a criptomoeda Bitcoin como moeda de jogo. Ou seja, os jogadores vão receber esta moeda digital como recompensa por algumas missões e tarefas individuais.

O informador partilhou os detalhes na sua conta da rede social Twitter, onde revela ter ouvido dizer que algumas missões no GTA 6 vão recompensar o jogador com bitcoins em vez de dinheiro. Além disso o jogo terá um mercado de ações que contará com uma corretora para as diferentes criptomoedas. Henderson adianta ainda que caso o jogo incorpore este recurso de forma correta, será ótimo para a criptografia.

Tal como podemos ler no segundo tweet, o informador explica que as personagens de maior importância, que precisem transferir grandes quantias de dinheiro de forma rápida e sem deixar rastos, podem optar por pagar em bitcoins.

Esta novidade poderá de facto trazer um fator diferenciador à nova edição de um dos jogos mais antigos e populares do mundo. E caso se confirme esta possibilidade, então haverá ainda mais pessoas com bitcoins no mundo… quer dizer, pelo menos dentro do jogo.