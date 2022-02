Gran Turismo 7 recebe novo trailer em altas rotações

Com a data de lançamento a aproximar-se a passos largos, as expetativas em redor do exclusivo da Sony Playstation, Gran Turismo 7 encontram-se altas.

De forma a celebrar a iminente chegada do jogo ao mercado, a Polyphony Digital e a Sony revelaram um trailer que... tem de ser visto!

Gran Turismo 7 está a poucos dias de ver chegar a sua data de lançamento, na Playstation 5 (e Playstation 4).

Sendo um dos jogos mais importantes (exclusivo) das consolas da Sony, é normal que este seja um momento extraordinariamente importante e como tal, tanto a marca nipónica como a Polyphony Digital, têm vindo a lançar iniciativas (e novidades) sobre o jogo.

Ao longo das suas várias edições, Gran Turismo tem conseguido manter-se sempre como um jogo de referência para apreciadores de jogos de carros. Em 2022, surge Gran Turismo 7 que, tal como temos vindo a acompanhar aqui ou aqui, se prepara para ser mais um caso sério de sucesso.

Este trailer agora revelado e totalmente localizado em português, intitula-se de “Ready, Set, GT" e já está disponível no canal de YouTube da PlayStation Portugal servindo como uma espécie de contagem decrescente para a chegada de Gran Turismo 7.

Este novo vídeo capturado numa Playstation 5, traz mais algumas luzes sobre vários aspetos do jogo, fazendo referência aos mais variados modos de jogo, à grande capacidade de personalização, ao modo fotografia, tuning entre muito mais que, certamente irão agradar a todos os fãs.

Já falta pouco, muito pouco para a chegada de Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 para a PlayStation 4 e PlayStation 5, chega em 4 de março de 2022, com uma Edição Standard para a PlayStation 4 (69,99€) e para a PlayStation 5 (79,99€) e com uma Edição 25º Aniversário (99,99€).