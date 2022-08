Gran Turismo 7 e Spider-Man Remastered para PC recebem novidades

A Sony revelou recentemente novidades para dois dos jogos mais importantes dos últimos tempos para as consolas Playstation: Gran Turismo 7 e Marvel's Spider-Man (versão remasterizada para PC).

Tal como aqui e aqui podem constatar, tratam-se de dois jogos fantásticos e que ainda têm muito para oferecer aos jogadores.

Gran Turismo 7 e Marvel's Spider-Man receberam novidades recentemente, sendo uma clara indicação que o investimento e esforço de melhorias nesses jogos continua aceso.

Tal como aqui e aqui vimos, tratam-se de dois jogos extremamente interessantes, cada qual com o seu contexto, claro.

Atualização 1.19 disponibilizada para Gran Turismo 7

A Sony e a Polyphony Digital anunciaram que já está disponível a atualização 1.19 para Gran Turismo 7, o fantástico jogo de condução que chegou recentemente em exclusivo à PlayStation 4 e à PlayStation 5, e que pudemos experimentar aqui na nova consola da Sony. Entre as novidades estão a chegada de três novos carros.

Tal como já tinha sido prometido por alturas do lançamento do jogo, esta atualização (e outras) vêm provar o forte compromisso da Sony e Polyphony em trazer novos conteúdos de forma gratuita para Gran Turismo 7, de uma forma sustentável e com o objetivo de permitir que os fãs continuem a desfrutar de uma experiência de jogo mais ampla.

Com esta actualização chegam três novos carros a Gran Turismo 7: o Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 ’84, um extraordinário Skyline que se destacou nas corridas dos anos 80; o Maserati A6GCS/53 Spyder ’54, um belo carro desportivo aerodinâmico, de dois lugares, que ganhou o troféu Gran Turismo; e o incrível Porsche 918 Spyder ’13, um supercarro apresentado em 2011 pela Porsche.

Marvel's Spider-Man Remastered para PC

Entretanto a Sony revelou também algumas das características de Marvel’s Spider-Man Remastered para PC, que os jogadores poderão desfrutar a partir do próximo dia 12 de agosto.

Em desenvolvimento pela Insomniac Games, PlayStation Studdios e Nixxes Software, o jogo oferecerá mais opções de configuração para os utilizadores de PC e respetivas configurações de hardware. Além disso, introduzirá novas técnicas e ferramentas para um funcionamento ainda melhor.

Deste modo, Marvel’s Spider-Man Remastered oferece reflexos com traçado de raios para utilizadores com hardware compatível, com distintos níveis de qualidade, a implementação da tecnologia NVIDIA DLAA e NVIDIA DLSS, opções de resolução de saída e compatibilidade com vários e distintos formatos de monitores. Para além disto, os jogadores poderão personalizar com maior detalhe os sistemas de renderização com níveis de qualidade e opções algorítmicas adicionais, como a tecnologia SSAO ou a filtragem de texturas, a compatibilidade com o modo janela e tela completa e, entre outros, recursos de acessibilidade.

Da mesma forma, oferecerá muitas opções de periféricos e de personalização graças à sua compatibilidade com o comando DualSense e também será compatível com conquistas e jogos guardados na nuvem, tanto na Steam como na Epic Games Store.

Na seguinte imagem, encontrarão os detalhes sobre os requisitos máximos e mínimos recomendados, assim como os requisitos para distintos níveis de predefinições gráficas.

Foi ainda revelado que quem comprar o título antes do lançamento terá direito ao seguinte: