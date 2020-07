Ghost of Tsushima com novo trailer cinematográfico

O rico e místico mundo dos samurais está prestes a chegar às Playstation 4, à medida que se aproxima a data de lançamento de Ghost of Tsushima.

De forma a mostrar um pouco mais de Tsushima e do “Modo dos Samurais”, a Sony revelou um novo trailer cinematográfico do jogo.

Ghost of Tsushima trata-se do próximo cabeça de cartaz da consola da Sony, após o fantástico lançamento de The Last of Us 2 que vendeu mais de 4 milhões de unidades nos dias seguintes ao seu lançamento.

O jogo tem estado a receber uma particular atenção pela parte da Sony e é um dos grandes jogos do ano, certamente. As expetativas são grandes e recentemente foi revelado um novo trailer cinematográfico ilustrando o “Modo dos Samurais”.

Ghost of Tsushima, que chegará em exclusivo à PlayStation 4 no próximo dia 17 de julho, e que atingiu recentemente a fase Gold, recebeu um novo trailer, totalmente localizado em português.

O jogo decorre no final do século XIII, no qual o império mongol devastou nações inteiras na sua campanha pela conquista do Oriente. A ilha de Tsushima é o último bastião que luta contra a enorme invasão mongol liderada pelo implacável e astucioso general Khotun Khan.

À medida que a invasão mongol vai avançando, a ilha vai sendo destruída e o guerreiro samurai, Jin Sakai, um dos últimos sobreviventes do seu clã vai lutar pelo seu povo.

Independentemente do preço a pagar, Sakai encontra-se resolvido a proteger o seu povo e a recuperar a sua casa. À medida que vai lutando contra os mongóis, Jin tem de procurar a orientação e o apoio de velhos amigos e novos aliados improváveis. Tem de abandonar a tradição e tornar-se num novo tipo de Guerreiro para proteger o que resta da sua pátria e população a qualquer custo.

Desenvolvido pelo estúdio americano Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima é um jogo de ação e aventura em mundo aberto, que chegará em exclusivo à PlayStation 4 no próximo dia 17 de julho.

Ghost of Tsushima