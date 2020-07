Portal das Matrículas: Não consegue fazer nada? O problema não é seu..

É até ao próximo dia 12 julho que os pais dos alunos do 2.º ao 12.º ano têm de revalidar a matrícula dos seus filhos. Este ano é tudo online só que o Portal das Matrículas está com vários problemas.

Em menos de 4 dias, o portal já recebeu mais de 100 queixas. Também nas redes sociais os pais têm demonstrado a sua insatisfação.

De acordo com a análise feita pela equipa do Portal da Queixa, o MEC regista atualmente um total de 251 reclamações desde o início do ano (1 janeiro até 2 julho), relacionadas com vários motivos. A comparação com o período homólogo, permitiu identificar um aumento de 83% do número de reclamações dirigidas ao MEC, pois em 2019, foram registadas 137 reclamações.

O Portal das Matrículas é um serviço do Ministério da Educação que permite efetuar pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário em estabelecimentos de ensino públicos do Ministério da Educação, privados e IPSS ou equiparados.

No Portal da Queixa, o Ministério da Educação e da Ciência apresenta uma taxa de resposta de apenas 8.7% e 9.9% de taxa de solução, deixando os consumidores na maioria das vezes, sem qualquer tipo de resposta, revelam os dados da maior rede social de consumidores de Portugal.

Segundo o Publico, o Ministério da Educação (ME) justifica os problemas com “um afluxo extraordinário de acessos a partir de 29 de Junho” e lembra que a revalidação de matrícula para os alunos do 2.º ao 12.º ano, termina apenas a 12 de julho.

Na informação enviada ao jornal, o ME refere que o facto de as revalidações de matrículas ainda poderem ser feitas nos próximos dez dias permite “acessos mais espaçados”, com a expectável consequente diminuição da sobrecarga do portal.

