FrostPunk chega ao final com ‘On The Edge ‘

O desafiante jogo de survival da 11 Bit Studios, FrostPunk, encontra-se prestes a chegar ao final da sua aventura gelada.

On the Edge (tal como vimos aqui) é o nome da derradeira expansão que chega em breve.

FrostPunk é um dos jogos mais interessantes (e desafiante também) de estratégia, que surgiram nos últimos anos.

Tal como podem ver aqui, o jogo apresenta uma história que decorre num Inverno pós-apocalíptico e no qual o jogador terá de tudo fazer (incluindo tomar decisões eticamente duvidosas) para garantir a sobrevivência de um grupo de sobreviventes.

O jogo, que já recebeu este ano uma expansão intitulada de ‘The Last Autumn’ (uma prequela), encontra-se prestes a chegar ao seu final, quando for lançada a 20 de agosto a derradeira expansão, ‘On the Edge’.

‘On the Edge’ começa então após os eventos do final do jogo. Devido a uma tempestade, um armazém militar abandonado ficou exposto e, uma vez que se pode encontrar repleto de mantimentos, armas e outros bens importantes, é enviado um grupo para o investigar e criar uma rota segura para trazer os mantimentos.

Perto deste acampamento, não há animais para serem caçados, portanto o jogador e o seu grupo, irão depender dos mantimentos que New London lhes enviar. No entanto, New London não é uma instituição de caridade e em troca também irá apresentar exigências.

Uma das novidades de ‘On the Edge’ é o facto de o clima ser mais ameno que no jogo original, o que faz com que não seja necessária a existência de um gerador (que tantas dores de cabeça deu no jogo original). Contudo, está frio à mesma e até quando o grupo conseguirá sobreviver?

No entanto, é precisamente no decorrer de toda esta luta pela sobrevivência, que as mecânicas típicas de FrostPunk tornam a ganhar importância. Num mundo onde a sobrevivência é o principal objetivo, o jogador terá de tomar novamente as decisões para salvar o seu grupo. Irá o jogador confiar, ou ser mais cético? Irá ter uma postura de união, ou de separação?

Com esta expansão, irão surgir novos edifícios, assim como novas estratégias possíveis para unir (ou dividir) o nosso povo e novas mecânicas relacionadas com economia e política.

20 de agosto é o dia em que ‘On the Edge’ chega a FrostPunk e termina a nossa aventura pelo Inverno Glacial que se abateu sobre a Terra.

FrostPunk