Maioria diz que as câmaras dos smartphones não estão ao nível das máquinas fotográficas

Afinal, o que é atualmente melhor para as fotografias: as câmaras dos smartphones ou as máquinas fotográficas? Sem dúvida que este é um tema que levanta algum debate, nomeadamente dos mais entendidos de ambas as partes.

Desta forma, para tentarmos perceber melhor a posição dos nossos leitores neste dilema, a nossa questão da passada semana pretendia apurar se as câmaras dos smartphones estão ou não ao nível das câmaras fotográficas. Vamos conhecer todos os resultados.

Estão as câmaras dos smartphones ao nível das máquinas fotográficas?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados.

Recebemos no total 4.029 respostas e os resultados ficaram um pouco divididos. No entanto, a maioria com 51% votos é da opinião de que as câmaras dos smartphones NÃO estão ao nível das máquinas fotográficas (2.054 votos).

Por outro lado, 40% diz que alguns smartphones têm câmaras que se comparam com as máquinas fotográficas (1.626 votos). Mas apenas 9% considera que as câmaras dos smartphones estão ao nível dos equipamentos fotográficos (349 votos)

Resultados em gráfico

Resumidamente, os leitores que participaram nesta votação consideram essencialmente que as máquinas fotográficas são superiores às câmaras dos smartphones. Mas há também vários com opinião de que existem telefones cujo potencial das câmaras fotográficas se assemelha às máquinas de fotografia.

Desta forma, consideramos que apesar de haver um lado mais vincado, este ainda é um debate com vários pontos de vista diferentes.

Se não respondeu a esta questão, diga-nos agora se considera que as câmaras dos smartphones estão ao nível das máquinas fotográficas.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Quanto gastou nos útlimos 3 meses na compra de gadgets online? Até 50 euros

51 a 100 euros

101 a 150 euros

151 a 200 euros

201 a 250 euros

251 a 300 euros

Mais de 300 euros

Nada. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.