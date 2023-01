Forspoken recebe trailer CGI extremamente entusiasmante

Forspoken, que temos vindo a acompanhar (ver aqui ou aqui), é o próximo projeto com o selo de garantia da Square Enix e recebeu recentemente um novo e fantástico trailer (CGI).

O jogo, que se encontra muito próximo da sua data de lançamento, é um dos títulos que mais expetativas tem gerado para este primeiro trimestre de 2023.

Forspoken, originalmente conhecido pelo nome de código Project Athia, trata-se de um RPG de aventura, a cargo dos estúdios japoneses Luminous Productions (Final Fantasy XV), sendo uma das grandes apostas da Square Enix.

Este jogo, que conta com uma forte incidência na narrativa e desenrolar da sua história repleta de fantasia e magia, apresenta-nos a aventura de Frey Holland, uma jovem nova-iorquina que de forma misteriosa se vê transportada para a bela e cruel terra de Athia.

Longe de casa, num local desconhecido, no qual a beleza e o perigo andam de mãos dadas, Frey enceta uma aventura na tentativa de encontrar o caminho de regresso a casa na companhia da "Algema", uma bracelete mágica e senciente. Mas será uma aventura perigosa, pois Athia encontra-se em perigo: "Break" (Ruptura). Uma infestação devastadora que corrompe tudo em que toda, incluindo humanos e animais.

Pelo caminho irá encontrar locais deslumbrantes, criaturas monstruosas e personagens cativantes, à medida que também vai descobrindo mais sobre Athia.

Adicionalmente, Frey descobre que, de certa forma, adquiriu habilidades mágicas que lhe serão extremamente úteis em combate, e terá de aprender a usá-las a evolui-las. Graças a um poderoso arsenal de feitiços à sua disposição, Frey pode enfrentar os inúmeros adversários corrompidos que espreitam em Athia. Ao dominar várias magias, o jogador terá várias opções de combate, possibilitando inúmeras estratégias para os confrontos.

Além disso, Frey vem-se a revelar com uma atleta nata na arte do Parkour, com habilidades únicas que lhe permitem percorrer o mundo aberto de Athia com facilidade e fluidez. Escalar muros e muralhas, saltar sobre abismos profundos, pular sobre alturas vertiginosa, além de correr pelos vastos terrenos do continente.

Forspoken é o jogo que mais expetativas tem estado a gerar para este inicio de ano e a espera está prestes a terminar.

A capacidade que Frey tem de se aventurar ilesa pelas áreas devastadas acaba por se tornar inestimável para os Athians sobreviventes que vivem refugiados numa zona, chamada de Cipal. Frey aceita ajudá-los na luta pela reposição da paz e no combate às Theias. As Theias são matriarcas poderosas que já reinaram em Athia mas que agora se encontram corrompidas pela Ruptura.

Desenvolvido para a Playstation 5, Forspoken será lançado em simultâneo para a Playstation 5 e PC (via STEAM, Microsoft Store e Epic Games Store) a 24 de Janeiro de 2023.