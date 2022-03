Forspoken, uma aventura repleta de magia e ação

Anteriormente conhecido pelo nome de Project Athia, Forspoken é uma das grandes apostas da Square Enix para este ano.

Em desenvolvimento pela Luminous Productions (será publicado pela Square Enix), o jogo promete uma aventura repleta de ação e histórias para serem vividas. Venham conhecer um pouco mais...

Tendo sido originalmente batizado com o nome de Project Athia, Forspoken encontra-se previsto ser lançado no final deste ano, para Playstation 5 e PC.

Trata-se de um RPG de aventura, que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios japoneses Luminous Productions (Final Fantasy XV), e parece ser uma das grandes apostas da Square Enix (sua editora) para este ano de 2022.

Tratar-se-á de uma aventura repleta de narrativa e histórias para serem contadas que decorre num formato de mundo aberto à exploração.

O jogo combina elementos de fantasia com o mundo moderno sob uma teia de narrativas e histórias que prometem dar-lhe uma dimensão muito grande e complexa, onde os jogadores irão mergulhar. Pelo que temos acompanhado nos trailers, o capitulo gráfico de Forspoken parece ser um dos seus pontos fortes, pelos gráficos foto-realistas impressionantes que podemos assistir.

Forspoken, uma aventura mágica

A história de Forspoken ainda não é totalmente conhecida mas segundo o que se sabe, os jogadores irão controlar Frey, uma rapariga de Nova Iorque que, sem sabermos bem como ou porquê, se vê teletransportada do mundo real para um universo fantástico e mágico: Athia.

Assustada e curiosa ao mesmo tempo, Frey terá de conseguir encontrar o seu caminho de volta à realidade e para tal terá de enfrentar vários desafios, ao mesmo tempo que irá deparar-se com inúmeras surpresas.

Athia é um mundo mágico repleto de coisa belas mas, também terá o seu lado negro e Frey terá de lutar para se conseguir salvar. Monstros e outros perigos irão colocar-se pelo seu caminho e para os combater, poderá contar com habilidades mágicas que misteriosamente adquiriu quando chegou a Athia.

Isto tudo porque, por sua vez, Athia também se encontra sob uma terrível ameaça, chamada de "Break". Uma infestação devastadora que corrompe tudo em que toda, incluindo humanos e animais.

A exploração terá um papel importante em Forspoken. Athia é um vasto território e repleto de obstáculos naturais, pelo que Frey terá de escalar paredes, atravessar desfiladeiros, saltar por cima de precipícios ou correr pelas pradarias que abundam.

O mais recente trailer de Forspoken permite-nos ver um pouco da jogabilidade do jogo assim como a forma como Frey usa algumas das suas habilidades mágicas em combate. Entre elas podemos ver o "Storm Dart" que lhe permite emitir energia elétrica durante o combate ou a "Eagre" que lhe permite erguer barreiras de água.

Merece ainda a pena referir que a banda sonora de Forspoken encontra-se ao ritmo de uma grande combinação de batidas eletrônicas contemporâneas e num tom de fantasia composta por Bear McCreary (God of War e a série de TV The Walking Dead) e Garry Schyman (série Bioshock), vencedores do prémio BAFTA.

Forspoken será lançado para Playstation 5 e PC (via Steam, Epic Games Store ou Microsoft Store) a 11 de Outubro deste ano.