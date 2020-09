First Strike, o primeiro torneio oficial de Valorant anunciado

Conforme indicámos por alturas do seu lançamento, Valorant é um título extremamente direcionado para uma vertente eSports e como tal este anúncio da Riot Games, já era esperado.

Foi revelado recentemente, First Strike, o primeiro torneio oficial baseado no jogo.

Valorant foi lançado no início do verão e, tal como a Riot Games indicou, um dos seus objetivos seria o de ganhar espaço no panorama internacional de eSports.

Como tal, esta notícia agora revelada pela companhia californiana, já era de certa forma esperada.

Este evento global proporcionará oportunidades para os jogadores de todo o mundo, começarem a construir o seu legado regional através de uma série de torneios.

O que é First Strike?

Segundo a Riot Games, o First Strike será composto por diversos torneios, com múltiplas finais regionais que terão lugar na América do Norte, Europa, CEI, Turquia, Ásia, Oceânia, Brasil e Médio Oriente. Cada região irá acolher uma série de qualificadores, resultando em 8 extraordinárias finais First Strike produzidas pela Riot Games, a decorrer de 3 a 6 de dezembro.

Os vencedores tornar-se-ão os primeiros campeões oficiais de Valorant nas suas respetivas regiões. Tanto equipas profissionais, como equipas amadoras terão a oportunidade de se qualificarem para as finais do First Strike através de torneios online realizados pelos principais organizadores de eventos de eSports.

Convém não esquecer que Valorant é um jogo competitivo que coloca em confronto duas equipas de 5 elementos cada.

“O Valorant é um título extremamente competitivo com uma atratividade global e os elementos necessários para se tornar o próximo grande eSport por vários anos.” afirmou Whalen Rozelle, o Diretor Sénior de eSports na Riot Games. “O First Strike vai providenciar ao nosso ecossistema em crescimento a plataforma ideal para mostrarem o seu talento, criarem-se lendas e estabelecer a fundação do eSport nos anos futuros.”

A competição First Strike continuará a impulsionar o Valorant enquanto eSports ao alavancar a experiência e liderança de uma década da Riot Games na indústria, produzindo eventos de eSports e transmissões que são as melhores na sua área.

A Riot Games é também a maior produtora de eSports do mundo, executando e transmitindo, semanalmente, competições em múltiplas regiões, assim como ganhando múltiplos Emmys pelo trabalho realizado com o Campeonato do Mundo de League of Legends, o evento de eSports mais visto do mundo.

“Os esports continuam a ser um dos melhores investimentos que podemos fazer para apoiar a nossa comunidade a longo prazo”, disse Anna Donlon, Produtora Executiva do Valorant. “O que vimos na Ignition Series é que existe uma enorme demanda e necessidade de que o Valorant seja jogado a nível profissional, e nós estamos entusiasmados por começar essa aventura com os fãs, jogadores e organizações. Como equipa de desenvolvimento, esta é uma das nossas prioridades principais e estamos empenhados nesta jornada.”

Para apoiar o crescimento do Valorant enquanto eSport, a Riot Games criou parcerias com mais de 20 organizadores de eventos em todo o mundo, lançando assim a Valorant Ignition Series. Durante os últimos seis meses, centenas de competições Valorant tiveram lugar em todo o mundo com vários tipos de formatos, atribuindo já mais de $1 milhão em prémios para as equipas e jogadores por todo o mundo.