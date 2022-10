Recentemente publicámos um artigo sobre um projeto nacional que se encontra em desenvolvimento, Entrudo.

A cargo dos estúdios nacionais, Twinkle Frog Studios, o jogo apresenta uma temática bastante interessante sobre esta antiga tradição portuguesa. Quisemos conhecer um pouco melhor quem está por detrás de Entrudo.

Tal como aqui indicámos, os estúdios portugueses Twinkle Frog Studios encontram-se a desenvolver Entrudo, uma experiência de jogo single-player extremamente ambiental, com grande foco narrativo na tradição da Corrida de Entrudo.

No artigo em questão demos a conhecer o jogo mas ficámos com vontade de saber mais sobre a equipa dos Twinkle Frog Studios e daí ter surgido a oportunidade desta pequena troca de impressões. Venham ver...

Pplware: Quem são os Twinkle Frog Studios e como surgiram?

Twinkle Frog Studios: Twinkle Frog Studios é um pequeno estúdio indie baseado em Leiria, Portugal. Foi criado em março de 2022 no âmbito de um projeto académico do IPLeira, neste caso, Entrudo. O estúdio é composto por Carina Abrantes, a Game Designer, Teresa Gazurová, a Game Artist e por fim Rodrigo Braz, o Game Programmer. De momento, Twinkle Frog Studios continua a trabalhar no seu primeiro título Entrudo como também a desenvolver novos projetos como Preserve, um jogo sobre animais em vias de extinção.

Pplware: Como surgiu a ideia de um jogo com a temática do Entrudo?

Twinkle Frog Studios: No início do projeto, nós tivemos as mais diversas ideias, desde jogos de fantasia e com um pouco de horror até jogos mais focados em narrativa. Depois de muito brainstorm e conselhos dos nossos professores decidimos pegar num aspeto da cultura portuguesa e criar um jogo interessante e inovador baseado no mesmo.

Em primeiro lugar, pensamos nos Caretos, mais tarde descobrimos a corrida do Entrudo e achamos que seria o tema perfeito para o nosso jogo. Com a corrida de Entrudo podíamos não só falar sobre uma tradição antiga e reviver a memória desta, como também dar a conhecer esta divertida corrida para outros que ainda não a conhecem. Pegando neste conceito também juntamos alguns mitos portugueses para os personagens principais.

No início, foi um pouco desafiante definir o conceito do Entrudo, porém estamos muito contentes com a ideia final.

Pplware: E como foi o processo de decisão acerca do tipo de jogabilidade a escolher?

Twinkle Frog Studios: A maior parte das decisões por detrás de jogos estão baseadas na audiência selecionada. Normalmente seleciona-se a audiência e só depois o conceito e características do jogo, com Entrudo seguimos este processo.

Entrudo é indicado para jovens adultos e adultos e tendo isto em mente foi-se pesquisando sobre jogos que este tipo de audiência consome. Por exemplo Animal Crossing: New Horizons, The Legend of Zelda: Link's Awakening e Elite Beat Agents. Partindo destes grandes títulos procuramos jogos indie tal como SongBird Symphony e The Swords of Ditto que foram uma grande inspiração para Entrudo.

Com base na pesquisa de mercado Entrudo tinha as suas características bem definidas sendo então um jogo de exploração com minijogos de ritmo numa perspetiva top-down com um estilo de arte cartoon.

Pplware: Onde foram beber inspiração para toda a dinâmica do jogo?

Twinkle Frog Studios: Para melhor definir o contexto do Entrudo, a equipa decidiu visitar uma aldeia de xisto, assim conseguimos entender um pouco mais sobre as aldeias de xisto de penedo de Góis onde a tradição carnavalesca da corrida do Entrudo decorre. Tiramos fotografias e também gravamos vídeos para termos referências quando fosse altura de desenhar o overworld de Entrudo. Também tivemos a oportunidade de falar com alguns aldeões que nos foi bastante útil para escrever o diálogo de Entrudo, como também aprender mais sobre a tradição da corrida e outras tradições e costumes das aldeias de xisto portuguesas.

No que toca a inspiração artística tiramos inspiração de vários artistas como o Alexandre Diboine e Pablo Hernandez.

Pplware: Os membros da Twinkle Frog Studios são gamers ativos? O que costumam jogar?

Twinkle Frog Studios: Sim, todos os membros do Twinkle Frog Studios são gamers ativos!

A Carina Abrantes adora jogos em que se pode expressar deixando a sua criatividade tomar conta da gameplay, para isto temos jogos como Animal Crossing: New Horizons e The Sims. No entanto, bons jogos de narrativa que aquecem o coração como Undertale ou jogos que nos fazem refletir sobre tópicos mais sérios como Detroit: Become Human não podem faltar.

A Teresa Gazurová prefere roguelites como o Hades e Ring of Pain, mas também aprecia bastante de jogos de narrativa como o Deltarun. Por outro lado, também tem vício em alguns jogos de FPS como o Overwatch.

O Rodrigo Braz tanto gosta de jogos mais competitivos como CS:Go e League of Legends mas quando quer relaxar e jogar algo mais leve joga Hearthstone.

Pplware: Entrudo encontra-se a ser desenvolvido para Playstation 4 e PC, certo?

Quais as ferramentas de desenvolvimento que estão a usar?

Twinkle Frog Studios: Como Game Engine utilizamos o Unity, em termos de arte utilizamos o Clip Studio Paint. Neste momento a primeira versão do Entrudo está disponível para PC [link], e fizemos a candidatura aos PlayStation Prémios deste ano.

Pplware: Já há data concreta de lançamento para a versão definitiva de Entrudo?

Twinkle Frog Studios: Sim. Nós pretendemos lançar a versão definitiva de Entrudo em Setembro de 2023 para PC. A versão PlayStation 4 está pendente dos resultados do PlayStation Prémios.

