Como ter as notificações como antes no Ecrã de Bloqueio no iOS 16?

O iOS 16 trouxe consigo um maior destaque ao Ecrã de Bloqueio e, para o garantir, a Apple alterou a forma como as notificações são apresentadas. Caso a mudança não seja do seu agrado, hoje, mostramos-lhe como pode recuperar o design antigo.

Siga para o artigo para recuperar o aspeto que o seu Ecrã de Bloqueio tinha antes do iOS 16.

O iOS 16 chegou em setembro e uma das alterações mais óbvias foi sentida, pelos utilizadores, no Ecrã de Bloqueio. De modo a dar mais destaque ao Papel de Parede e aos Widgets – outra novidade lançada pela Apple -, a empresa de Cupertino alterou a forma como as notificações são apresentadas.

Agora, por predefinição, as chamadas perdidas, mensagens, e-mails, lembretes, notificações relacionadas com as redes sociais, entre outras, acumulam-se numa pilha na parte inferior do ecrã. A mudança pode ter agradado a alguns utilizadores, mas deixou outros descontentes.

Se pertence a este segundo grupo de pessoas, saiba que é possível recuperar o aspeto antigo. Saiba como fazê-lo!

Recupere o aspeto antigo das notificações no Ecrã de Bloqueio do iPhone

Aceda às Definições do iPhone e entre em Notificações.

Agora, selecione a opção Lista. Este aspeto apresentar-lhe-á as notificações da mesma forma que eram apresentadas antes da chegada do iOS 16.

Apesar de, como descrito, poder recuperar o aspeto das notificações antigas, também pode optar pela Contagem. Desta forma, as notificações não lhe enchem o ecrã e é apenas dado o número delas que tem acumulado.

