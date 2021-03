Electronic Arts revela novo trailer para Knockout City

O próximo jogo com o selo da Electronic Arts, Knockout City encontra-se a acelerar para o seu lançamento, tal como aqui vimos.

Entretanto, recebeu agora um novo trailer a explicar um pouco das mecânicas do jogo. Venham vê-lo connosco.

De forma a antecipar o momento, a Electronic Arts e a Velan Studios lançaram um novo trailer deste jogo multiplayer cooperativo, repleto de ação e competição eletrizante. Tudo isto, com pinceladas de bom humor.

Knockout City

Knockout City é um jogo cujas mecânicas são relativamente fáceis de dominar. Basicamente é um jogo onde temos de atingir os adversários e evitar seremos atingidos. É claro que apenas com a prática se consegue boas prestações e, pelo que podemos ver nas imagens, as sequências animadas de KOs são espetaculares.

Basicamente é um jogo de acerta e tenta evitar ser acertado, no qual o trabalho em equipa é importante para se conseguirem bons resultados.

A ação decorre onde quer que se possa ir… desde o meio do trânsito de Knockout Roundabout que obstruiu as ruas principais, até às alturas nos telhados dos edifícios mais altos da cidade em Rooftop Rumble, Knockout City é um jogo de… dodgeBRAWL.

Quando o jogo for lançado a 21 de maio, os jogadores terão acesso a um free trial por tempo limitado na Origin e Steam em PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PlayStation 5 e Xbox Series X através de compatibilidade com versões anteriores, durante o qual o jogo completo será jogável.

Todo o progresso no jogo a partir do free trial será transportado para aqueles que decidirem comprar o jogo completo, e os jogadores que escolherem comprar durante o free trial receberão também recompensas cosméticas adicionais à medida que continuarem a lutar em Knockout City.

Knockout City chega no próximo dia 21 de maio às Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X, Xbox One, PC (via Steam) e Nintendo Switch .