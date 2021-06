EA foi invadida e hackers roubam código-fonte do FIFA 21 e do Frostbite Engine

A segurança informática é (e tem que ser) cada vez mais uma prioridade das empresas. E mesmo com todas e mais algumas medidas de proteção, há sempre brechas e falhas que, por conseguinte, podem tornar os sistemas vulneráveis.

Exemplo disso é que recentemente a criadora de jogos Electronic Arts foi invadida por piratas informáticos. Os hackers roubaram o código-fonte do FIFA 21 e ainda do Frostbite Engine. Segundo os pormenores, 780 GB de dados ficaram comprometidos.

PUB

EA sofre ataque informático de hackers

A criadora de jogos norte-americana Electronic Arts sofreu um ataque informático. De acordo com as informações, os hackers roubaram o código-fonte do popular jogo FIFA 21 e ainda do Frostbite Engine. No total, cerca de 780 GB de dados ficaram comprometidos e, segundo o que foi veiculado, já se encontram à venda em vários fóruns pouco conhecidos do público.

A EA confirmou este ataque ao site Vice, onde adiantou que se encontra a investigar o sucedido. Além disso, a criadora de jogos tranquilizou os seus jogadores dizendo que os seus dados pessoais estavam seguros.

Estamos a investigar um incidente recente de invasão na nossa rede, onde uma quantidade limitada de código-fonte de jogo e ferramentas relacionadas foram roubadas. Os dados dos jogadores não foram acedidos e não temos motivos para acreditar que haja qualquer risco para a privacidade dos jogadores. Após o incidente, efetuámos melhorias na segurança e não esperamos nenhum impacto nos nossos jogos ou negócios. Estamos a trabalhar ativamente com as autoridades policiais e outros especialistas como parte da investigação criminal em andamento.

As informações indicam ainda que, além do código-fonte do FIFA 21 e do Frostbite Engine, os criminosos também terão roubado algumas ferramentas e kits de desenvolvimento de software.

Desta forma, a EA junta-se a outras empresas de jogos que foram também vítimas dos piratas informáticos, como a Capcom e a CD Projekt Red. Mas não há ainda bem certezas das consequências que este roubo poderá trazer à criadora.