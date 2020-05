E Valorant já tem o dia de lançamento marcado

Parece que o novo título da Riot Games, Valorant, já tem data de “nascimento” oficial, o Dia V. Já não falta muito e entretanto a companhia já começou os preparativos.

O jogo encontra-se atualmente com a sua Closed Beta a decorrer.

A Riot Games anunciou recentemente que hoje Valorant já tem um dia de lançamento. Assim sendo, a Riot apontou para o próximo dia 2 de junho como o Dia V, na maioria das regiões globais.

Conforme indicámos aqui ou aqui, a Closed Beta de Valorant está ativa desde abril.

De recordar que a Beta terminará a 28 de maio pelo que com o feedback dos jogadores que nela participam, a Riot prevê a inclusão das melhorias e correções a tempo do seu lançamento, 3 dias depois.

Mas mais terá de ser feito e segundo a companhia, nos dias imediatamente seguintes ao terminar da Beta, a Riot irá “eliminar o progresso nas contas dos jogadores, inserir um patch com novo conteúdo, e preparar o início do lançamento mundial do Valorant.”

Assim que estiver oficialmente online, os jogadores vão começar todos ao mesmo nível, incluindo os que participaram na Beta que verão o seu progresso anulado.

Tal como prometido, quando o jogo for lançado, irá apresentar novo conteúdo de jogo, novos modos de jogo, novos agentes e novos mapas. Fica pouco claro, no entanto, se isto acontecerá no momento do lançamento, se após.

Anna Donlon, Produtora Executiva do Valorant, revelou acerca do seu tactical shooter de 5v5 “O nosso objetivo sempre foi trazer o Valorant à maior parte do mundo o mais rápido possível, e estamos entusiasmados por o concretizar no dia 2 de junho.”, acrescentando ainda que “O lançamento implica expectativas e standards elevados, e queremos ter essas conversas com os jogadores de forma a continuar o nosso compromisso de servir a comunidade global do Valorant. Isto é apenas o início da nossa jornada, não a reta final.”

Quanto a preparativos para o Dia V, a Riot Games já tomou medidas no sentido de serem criados servidores a curto prazo. Isto, pois, segundo a companhia, existe uma “elevada procura pelos jogadores” por Valorant.

Estes novos servidores, serão localizados em Atlanta, Dallas, Londres, Madrid e Varsóvia, de forma a reduzir latência para todos os jogadores, sejam eles da Europa ou da América.

Entretanto, os requisitos para se jogar Valorant no PC são os seguintes: