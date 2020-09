Eis que foi revelado recentemente um jogo que fará a delícia de todos os apaixonados por jogos de estratégia e jogos do tipo tower defense: Big Battle: Defend the Wall.

Apesar de ainda longe do seu lançamento, as ideias parecem já estar bem arrumadas.

Ainda sem data concreta de lançamento (para já, sabe-se apenas que será durante o próximo ano), encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios polacos, Forestlight Games, o jogo Big Battle: Defend the Wall.

Trata-se de um título de estratégia com fortes influências do género Tower Defense, no qual o jogador terá de reerguer, manter e melhorar uma Muralha contra invasores do seu reino.

Big Battle: Defend the Wall mistura Estratégia com mecânicas de Tower Defense

O jogador veste a pele de um jovem Governador de uma província na fronteira com terrenos hostis. Uma Muralha protege a terra e os seus habitantes dos ataques dos inimigos (hordas selvagens vindas do Leste).

Mas, a Muralha caiu. E agora cabe ao jogador a árdua tarefa de reerguê-la. Até mesmo porque se sabe que o inimigo se encontra a reforçar as suas hostes com o objetivo de atacar em força.

O objetivo principal do jogador, será o de voltar a colocar de pé a barreira defensiva do nosso povo, e proteger assim o nosso território para a invasão que se avizinha. Mas para tal, terá em mãos, muitas e variadas tarefas.

No entanto, para manter o esforço de construção da Grande Muralha é necessário ter acesso a muitas matérias-primas. E esses materiais nem sempre existem por perto. Assim sendo, uma das tarefas do jogador será a de enviar equipas de recolha, tanto dentro das nossas fronteiras, como bem em pleno território inimigo.

Haverá ainda a possibilidade de explorar ruínas perdidas no mapa e encontrar artefactos antigos que, não tendo ainda sido reveladas as suas funções, poderão ser importantes para a pesquisa de novas armas e métodos de defesa.

Gestão, construção, exploração e até posicionamento dos soldados na Muralha serão responsabilidades do jogador!

É claro que a Muralha sozinha não faz milagres e para defender as nossas terras, teremos de ter também soldados. E, quantos mais e melhor equipados, tanto melhor. Para isso o jogador poderá construir instalações e edifícios militares no seu território com o objetivo de formar mais e melhores unidades militares para defender a Muralha.

Um posicionamento adequado dos soldados estacionados na Muralha será importante para quando chegar o momento. Essas serão também funções do jogador, as de posicionar as suas tropas da melhor maneira para que sejam mais efetivas quando a Horda de inimigos atacar a Muralha.

Como curiosidade, foi também revelado que o jogo terá um sistema de sabotagem. Por outras palavras, os inimigos podem enviar Sabotadores para trás da Muralha para tentar minar o nosso trabalho.

Big Battle: The Wall será lançado para PC em 2021 (via Steam) e mais tarde, talvez ainda no mesmo ano, sairá para Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.