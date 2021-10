Cyberpunk 2077: atualizações gratuitas e DLCs só vão chegar em 2022

Depois de toda a polémica que envolveu o jogo Cyberpunk 2077, que levou mesmo a que fosse banido da loja de jogos da Sony, a criadora CD Projekt RED está a tentar de tudo para compensar os jogadores e voltar a recuperar a confiança dos mesmos. Essa estratégia passa portanto pelo lançamento e disponibilização de várias atualizações que corrijam os erros que quase levaram à queda total da popularidade do título.

Contudo, a empresa anunciou agora que as atualizações gratuitas e DLCs para o Cyberpunk 2077 só vão chegar no próximo ano de 2022.

Atualizações gratuitas e DLCs de Cyberpunk 2077 só em 2022

Há algumas semanas, a criadora de jogos CD Projekt RED referiu que as versões da nova geração dos jogos Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 haviam sido adiadas para 2022. Mas agora, segundo as últimas revelações da empresa, também o lançamento das próprias atualizações gratuitas e DLCs destinados ao polémico Cyberpunk 2077 foi adiado para o próximo ano.

A informação surgiu no mapa de desenvolvimento do jogo, revelado pela CD Projekt RED. Nele pode então ler-se que as "atualizações, melhorias e DLCs gratuitos" foram adiados para 2022.

Assim sendo, os jogadores que estão à espera dos novos updates para o jogo vão ter ainda de esperar mais alguns meses pelos mesmos.

Possivelmente este adiamento poderá também ser uma forma de a CD Projekt RED evitar os problemas que quase acabaram com a reputação da marca e do jogo Cyberpunk 2077. Relembramos que o jogo foi massivamente criticado devido às graves falhas e bugs, o que levou a criadora a enfrentar processos judiciais por parte dos investidores e a expulsão da plataforma de jogos da Sony, onde já regressou.

Por outro lado há também a informação de que a empresa polaca conta com uma equipa a trabalhar numa expansão paga. Mas, até ao momento, não foram ainda desvendados muitos mais detalhes.