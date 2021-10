A Microsoft não se tem focado apenas no Windows e nas suas apps complementares e tem também algumas pérolas que vai mantendo ao longo dos anos. A mais importante dela, por várias razões, é o PowerToys, que reúne um conjunto de ferramentas que elevam ainda mais o Windows.

Estas ferramentas têm sido melhoradas e até aumentadas, para os utilizadores terem propostas interessantes. Agora o PowerToys recebeu uma mudança na sua interface e tem duas novas propostas, dedicadas a ajudar o utilizador e a trazer ainda mais segurança.

O PowerToys tem acumulado novas ferramentas ao longo do tempo, todas dedicada a melhorar o Windows e o que este oferece aos utilizadores. São funcionalidades que não têm espaço de forma nativa no Windows, mas que muitos gostam de ter presentes.

Uma nova interface das ferramentas PowerToys

A mudança mais visível que a mais recente versão traz é uma mudança importante na interface de gestão da diferentes ferramentas. Este adota o visual que a Microsoft trouxe para o Windows 11 e que assim está mais moderno. Há ainda mudanças nas interfaces de algumas ferramentas.

Encontrar o rato facilmente no Windows

Esta nova versão, lançada muito recentemente, traz ainda algumas melhorias noutras áreas importantes. A Microsoft trouxe agora uma nova ferramenta, chamada Find My Mouse, que ao ser clicada a tecla Crtl 2 vezes permite localizar o rato de forma visual.

Microsoft tem ainda mais novidades

Ao mesmo tempo, há ainda a ferramenta Video Conference Mute, que permite silenciar ou desligar o microfone e/ou a câmara do Windows com um simples atalho. Caso exista mais do que um, será possível escolher qual o utilizador quer desligar.

Todas estas novidades podem já ser testadas se tiverem instalada a versão 0.49 da ferramenta PowerTowys da Microsoft. Podem encontrar esta versão no GitHub ou simplesmente fazer a atualização dentro da versão que tiverem instalada. Rapidamente vão encontrar as mudanças e as novidades agora apresentadas.