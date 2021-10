O Google Maps tem recebido muitas novidades ao longo dos últimos meses. Para além de melhorias no próprio serviço, a gigante das pesquisas tem dado informação útil sobre várias valências e sobre elementos que se tornam essenciais para os utilizadores.

Claro que a aposta tem sido também na melhoria da interface e da forma como este é usado, garantindo a quem opta por esta solução a melhor experiência. Para resumir muitas dessas novidades e melhorias, há agora um novo widget que dá acesso direto a muito do que tem sido revelado.

Presentes no Android há muito tempo, os widgets concentram em si muita informação útil para os utilizadores. Com uma simples interação é possível, por exemplo, ter um resumo dos últimos e-mails recebidos ou das últimas fotografias que foram captadas.

Colocar o widget do Google Maps no ecrã

Claro que podem ser usados de outras formas, como o Google Maps agora faz. Esta novidade pode ser chamada com o juntar de 2 dedos no ecrã e depois escolher a opção widgets. Vão ter acesso direto a todos os presentes no smartphone.

A lista pode ser longa, mas devem descer até à zona onde está o Google Maps e os seus widgets. Vejam na lista e escolham o novo ali presente, arrastando-o para o ecrã, para uma posição livre, à escolha do utilizador.

Como usar estes novos atalhos do Android

O novo widget do Google Maps poderá ser redimensionado, para apresentar apenas alguns atalhos ou para apresentar todos os disponíveis. É então que têm acesso à pesquisa e a um conjunto de atalhos, desde a morada de casa e do trabalho, até restaurantes, supermercados, hotéis e muito mais

Bastará carregar em cada um destes atalhos para ter acesso direto à pesquisa destes locais ou às moradas de casa, ou do trabalho. No caso da pesquisa, ficam diretamente no Google Maps, prontos a colocaram o nome que querem procurar no serviço.

Uma curiosidade deste widget é que se adapta à versão do Android presente. Caso seja o Android 12, irá adaptar as suas cores ao que estiver definido no sistema. Se for noutra versão, terá apena cores básicas. Testem esta novidade e tenham acesso direto a muito que o Google Maps oferece e que fica assim concentrado num único local.