Creatures of Ava recebe trailer de lançamento

Já aqui no passado mês de Abril, tínhamos indicado o desenvolvimento de Creatures of Ava, o próximo jogo dos 11 Bit Studios. Venham conhecer o trailer de lançamento.

Tal como aqui anunciámos, os estúdios 11 Bit Studios encontram-se prestes a lançar o seu próximo trabalho, Creatures of Ava.

Os estúdios 11 Bit Studios, são uma equipa de desenvolvimento polaca mais conhecida por jogos extremamente bem sucedidos como FrostPunk e This War of Mine. Creatures of Ava é algo diferente desses títulos mas com muito potencial.

Em Creatures of Ava, o jogador assume uma missão hercúlea de limpar uma infecção que tudo consome no Planeta de Ava (chamada de The Withering).

Creatures of Ava apresenta uma narrativa profunda, co-escrita por Rhianna Pratchett, que explora temas polémicos e intensos através dos quais o jogador terá de saber agir com a empatia necessária para perceber quando agir ou quando apenas deixar algo acontecer.

Os jogadores assumem o papel de Vic, um jovem explorador que cai num planeta distante ao lado de sua companheira, Tabitha. Durante a aventura de Vic, irão explorar o planeta com uma dinâmica que assenta na domesticação e salvamento das muitas criaturas nativas, ameaçadas pela The Withering. O mundo de Ava está aberto para explorar, e apresentará uma infinidade de criaturas estranhas e alienígenas, e com inúmeras missões secundárias para completar. Tudo isto enquanto se pode apreciar a beleza deste planeta de Ava, deliciosamente criado pelos 11 Bit Studios.

No entanto, no decorrer da aventura, muitas questões se irão colocar, sendo que a mais importante talvez seja, se o que é melhor para o planeta também está alinhado com os seus próprios interesses?

Creatures of Ava, chegará ao PC, Xbox Series X (Game Pass) a 7 de agosto.