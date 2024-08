Depois de muitas queixas, Apple simplifica a app Fotografias na última versão beta do iOS 18

A Apple está a "travar" algumas das suas atualizações da app Fotografias no iOS 18. A empresa fez algumas alterações - removendo algumas funcionalidades e ajustando outras. A versão reduzida pode ser encontrada na quinta versão beta para desenvolvedores.

Depois de bastante solicitado, é o fim do carrossel

A maior mudança é que a Apple removeu completamente o carrossel da app Fotografias. A funcionalidade do iOS 18 usava "on-device intelligence" para agregar o que achava ser seu melhor conteúdo, colocando-o num carrossel deslizante.

Anteriormente encontrado à direita da grelha de fotos, agora desapareceu completamente, ajudando a Apple a limpar uma das características que mereceu uma dose saudável de reclamações dos testadores.

Além disso, a Apple ajustou a aba "Todas as fotografias" na atualização de ontem para mostrar mais da grelha de fotografias. A empresa também adicionou conteúdo recentemente guardado à coleção "Dias recentes". Finalmente, a Apple tornou os álbuns mais fáceis de encontrar para os utilizadores com mais do que um.

Apple afirma: mudanças na app Fotografias são um pilar da atualização

Embora a aplicação seja simplificada numa única visualização e projetada para ser mais personalizável, muitas vezes acaba como uma mistura de funcionalidades extra que a maioria das pessoas não precisa.

Uma thread do Reddit de julho, com mais de 1000 upvotes, deu voz a algumas das queixas mais frequentes:

Isto é uma confusão total.

O tempo dirá se as atualizações de hoje são suficientes para limpar a experiência do utilizador da aplicação antes do lançamento do iOS 18 ao público no outono. As mudanças ainda não estão na versão beta pública, mas provavelmente aparecerão na próxima versão ou logo depois.

